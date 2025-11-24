Entre la ilusión y las esperanza: Así fue el año 2025 año para el tenis peruano que comienza a sumar alegrías

En el 2025 el Perú se volvió a vestir de tenis por completo. Y ahora que la temporada va llegando a su fin, nos toca reconocer por qué fue un año tan importante y necesario para la historia de este deporte que va en ascenso.

El primer gran evento fue el retorno al Grupo Mundial I del equipo femenino -liderado por Lucciana Pérez- en la Billie Jean King Cup, serie que se jugó ante Ecuador en nuestra capital.

La semana que le seguía, se jugó el primer torneo Challenger del año en el que nuestro compatriota, Gonzalo Bueno, se convertía en el primer peruano en llegar a la final.

Meses después, en agosto, el mundo entero conocería un nombre peruano que empezó a sonar con fuerza: Ignacio Buse clasificó por primera vez al cuadro principal de un Grand Slam en el US Open, y seguido a eso consiguió llegar a semifinales de un torneo del circuito élite, dos momentos en los que se rodeó de los mejores tenistas del mundo.

Luego vino el fin de semana que nos devolvería la ilusión: el equipo masculino venció a Portugal en Lima para meterse después de 18 años a los qualifiers en la Copa Davis, y mantener el sueño vivo de alcanzar en un futuro la copa.

Ya hacia los últimos meses, completamos el calendario con dos torneos Challenger más, donde la presencia peruana estuvo marcada por casi todas nuestras raquetas nacionales y muy buenas actuaciones por parte de ellos y de tenistas visitantes.

Con el surgimiento de Juan Pablo Varillas como referente, sus logros en el circuito y sus años dominando el deporte en el país, el tenis abrió un amplio camino a una nueva etapa dorada para figuras que actualmente están llevando la blanquirroja al escaparate mundial.

Hoy, con el legado que continúan día a día emblemas de este deporte como Lucho Horna y Laura Arraya, con ambas selecciones consolidadas y generaciones más jóvenes ya en formación para complementarlas y eventualmente tomar la posta, el tenis peruano vuelve a ser objeto de análisis para el público local e internacional.

De esta manera, haber sido sede de eventos de diferente categoría (que van desde torneos juniors hasta los Mundiales) y con ello recibir también a atletas de peso, se convierte en una de las prioridades en la lista para poder seguir trabajando por su desarrollo a nivel regional, una prioridad que nunca se debe perder y que, por el contrario, debe superarse con el tiempo; aspirar a más.

Este año han sido cinco macro eventos en la capital, y aunque en provincia también hay oportunidades, la descentralización del deporte todavía tomará un tiempo. Desde la Federación ya hay un fuerte compromiso con los atletas, el compromiso ahora debe venir también desde el público.

El tenis, actualmente, no es un deporte masivo, pero puede llegar a serlo. Aunque aún en planes de seguir creciendo y con mucho pan por rebanar, el 2025 nos ha demostrado que hay talento, disposición y ganas. La inversión está en proceso, falta nuestro apoyo. Hablemos de ellos, veamos sus partidos, gritemos sus logros, pero también seamos soporte en los períodos difíciles.

Desde la prensa tenemos un rol fundamental: llevar sus nombres a los medios y no solo cuando hayan títulos grandes o hitos históricos. Seamos vitrinas de información y aliento cuando ellos y ellas más lo necesiten.

Y como fanáticos o espectadores, llenemos las tribunas cuando seamos locales y estemos pendientes cuando compitan afuera. Está en nuestras manos seguir construyendo el puente que nos conecte más con este deporte. Otros países en Sudamérica como Argentina, Brasil y Chile ya lo están logrando, nos toca imitar lo bueno y seguir confiando.