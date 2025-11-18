Gonzalo Bueno y la decisión que lo llevó al Australian Open: el top 200 y un Grand Slam, lo que le espera al tenista que emocionó a Lima

Las últimas semanas han marcado un momento clave para la carrera de nuestra segunda raqueta nacional, Gonzalo Bueno. El trujillano pisó capital peruana para disputar los dos torneos Challenger que se realizaron de forma consecutiva y, a pesar de que en el primero de ellos tuvo que lidiar con algunos problemas físicos que lo llevaron al retiro en primera ronda, en el recientemente finalizado IGMA Open, ‘Gonza’ brilló con su rendimiento.

Con el corazón en la mano y la garra que siempre lo caracteriza, Bueno dejó en el camino a rivales que prometían dar batalla desde el inicio. En primera ronda, enfrentó al lituano Vilius Gaubas en un partido más holgado que los que vendrían después. En octavos de final comenzó el show: su oponente, el argentino Alex Barrena, tuvo que salvar siete match points, hasta que en el octavo ya no pudo más y ‘Gonza’ se quedó con un completo espectáculo que tuvo todos los elementos de una final adelantada, y que todos los que asistimos al partido recordaremos por largo tiempo.

En cuartos de final las cosas se complicaban: Cristian Garín, ex top 20 del mundo, además ex bicampeón en Lima, sería su oponente. Y aunque las posibilidades parecían cantar a favor del chileno, con el público encendido de amor por el Perú y el aliento que tanto nutre a Gonzalo, el peruano remontó el segundo set para alcanzar las semifinales.

Ya nuevamente en semifinales del Challenger de Lima (en el Challenger 50 de junio llegó hasta la final donde cayó con Juan Carlos Prado), ‘Gonza’ fue vencido por el brasilero Joao Reis da Silva, quien ya conocía lo que era ganarle en cuatro ocasiones previas. A pesar del score final, lo que Gonzalo Bueno demostró esta semana es admirable: más allá de su talento, es su dedicación al deporte.

‘Gonza’ siempre está contento y cómodo jugando en nuestro país, y esas sensaciones se reflejan en sus resultados: “jugar en Lima siempre es muy especial, me da esa motivación extra de jugar rodeado mi familia, amigos y toda la gente que me viene a apoyar (…) son pocas semanas las que tenemos oportunidad de jugar en casa y las aprovecho al máximo”, señala.

Nuevos horizontes para Gonza

La buena semana en Lima trajo consigo un fruto mayor y más importante que simplemente un ascenso en el ranking (en el que ya casi saborea el top 200): el puntaje recibido le permitió a ‘Gonza’ asegurar, a pocos días del corte de las listas, un puesto para jugar por primera vez la etapa de qualy en un Grand Slam. Esta vez, la oportunidad será en el Australian Open, que se juega en enero del 2026. “Era una espina que tenía. Este año me fue mucho mejor que el año pasado, supe manejar mejor la presión y jugar un gran tenis. Creo que me merezco estar ahí, como todos los que van”, reconoce con orgullo el trujillano.

Sobre su preparación para este ‘major’, ‘Gonza’ nos cuenta que pasará la pretemporada en Argentina, lugar donde reside, y buscará jugar algún torneo previo en cancha dura -aún por definir- para llegar con buen ritmo al primer Grand Slam del año.

Añadido a lo anterior, aunque en el medio periodístico ya era un rumor que sonaba fuerte, hace unos días Gonzalo hizo oficial en su Instagram lo que su público tanto se preguntaba: ¿quién es su nuevo entrenador?

Previo a la serie de la Copa Davis, Patricio Reynoso, quien acompañó a Bueno por dos años, compartía en redes sociales el fin de su vínculo laboral. Ya de vuelta en Argentina tras semanas positivas, Gonzalo lo confirmó: Francisco ‘Paquito’ Cabello es su nuevo coach.

El extenista argentino -y también ex coach del paraguayo Daniel Vallejo- será el guía de ‘Gonza’ a partir de ahora, de cara al fin de la temporada 2025 y especialmente en la preparación para uno de los momentos más importantes en la carrera del peruano hacia el año entrante. Destacó, asimismo, la importante presencia de Lucho Horna -que siempre lo acompaña en los torneos en Lima- como parte de su círculo: “Arranqué hace un par de meses con Paquito. Estoy muy contento, es una gran persona y un gran coach con mucha experiencia. Él y Lucho van a viajar conmigo, son mis dos coaches y estoy muy feliz con el equipo que tengo. Más allá de buenos entrenadores, son excelentes personas”.

Gonzalo Bueno ha entrado en la lista de estrellas del deporte en ascenso. Su equipo, su linda familia y todas las personas que lo respaldan pueden dar fe de que ‘Gonza’ es pura garra y trabajo duro. Ya cruzó las fronteras del Perú, es muy querido también otros países -sobre todo sudamericanos- y su tenis cada vez suena más. El camino recién empieza, ‘Gonza’. Aquí estaremos para apoyarte.

