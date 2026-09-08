Imponente como una secuoya, el mejor tenista del Perú da unos pasos para acercarse al objetivo. No hay mayor misterio, al contrario, se lo debíamos. Estamos saldando una deuda que lleva meses. Ignacio Buse se acerca más y como el objetivo está protegido por una bolsa de terciopelo azul, de esas donde se guardan las joyas, pregunta: “¿Un regalo para mí?”.

Acostumbrado como está a regalar cuatro, cinco horas al día para sentirnos un poco más orgullosos, el tenista mejor rankeado del país en el ATP abre los ojos con la rapidez con que se descubre un paraguas en la lluvia. Esta vez el regalo es para él: Nacho Buse es el ganador de los Premios DT 2025, un año que él califica como “mostrazo” sin olvidarse que el 2026, que todavía no termina, iba a ser aún mejor.

Nacho Buse es el ganador de los Premios DT 2025, un año que él califica como “mostrazo” sin olvidarse que el 2026, que todavía no termina, iba a ser aún mejor. | Foto: Joel Alonzo / GEC / JOEL ALONZO

“Muchas gracias a El Comercio por esta distinción. Creo que hice un año muy bueno el 2025, pero este… asu… yo no pensé que iba a ser mejor. ¡¡¡Ojalá me lleve el trofeo DT de este año también!!!, dice, en el arranque de una semana que otra vez necesita de él más que de cualquier político: el próximo 18 y 19 se juega la serie de Copa Davis en Lima ante Paraguay y la alegría nacional depende en buena medida de su estado físico, su concentración y su talento.

El desempeño de Buse en el 2025 fue notable. Una semilla: logró sus dos primeros títulos en el circuito Challenger, alcanzó el 105 del mundo y jugó por primera vez en el cuadro principal de un Grand Slam (US Open). Pero no todo quedó allí, ya que Buse con su juego y determinación, guió a Perú para que se imponga a Portugal y clasifique a los qualifiers de la Copa Davis 2026.

“Creo que es importante que (los niños) sigan su propio proceso, que disfruten de su propio proceso y de no compararse. Creo que es una etapa en la que los niños van a vivir muchas experiencias. Sobre todo que no se comparen y sigan su propio proceso. Y para los papás, también, que es muy importante que les transmitan eso a los niños, de no compararse. Que estén bien, tranquilos, y disfruten su propio proceso”, cierra Buse la breve ceremonia. Todavía queda en él mucho de ese niño de 16 años que aceptaba con generosa cortesía ser sparring en cuanto circuito se jugaba en Lima. Que luego recogía todas las pelotas, las guardaba en su lugar y se despedía siempre con una sonrisa. Y que soñaba con jugar un Grand Slam y hasta, quién sabe, tener sponsors como Banco Falabella o Herbalife, compañeros para ganar sus primeros partidos. Las carreras de los más notables deportistas de élite en el Perú están llenas de estos episodios. Cuando eran anónimos y no tenían que dar tantas entrevistas. Cuando soñaba con que una bolsa de terciopelo azul escondida por un adulto, era un regalo para él.

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