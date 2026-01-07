Infraestructura y más competencia local: retos y pendientes de un tenis peruano en ascenso con Buse liderando una generación que ilusiona

Ilusionados con el triunfo sobre Portugal en la Davis y el momento de Ignacio Buse en el circuito ATP, el tenis peruano vive una bocanada de aire fresco, que reaviva el recuerdo de nuestro país en el Grupo Mundial y los raquetazos de Luis Horna ante Roger Federer y Rafael Nadal, entre otros partidos memorables para los millenialls. Pero ¿cuál es nuestra realidad? En materia de infraestructura, el presente indica que este deporte quedó al margen en la mejora de sus instalaciones en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, por lo que hoy se espera que el tenis sí sea beneficiado –en Lima 2027- con inversión para convertir la sede del Campo de Marte en un CAR para el desarrollo y la alta competencia de los próximos tenistas del país o contar con una sede adicional en la Villa Panamericana, con –al menos- 10 canchas.

El tenis peruano atraviesa una etapa de crecimiento sostenido con una base sólida de jugadores para el futuro. “En mayores, vivimos un momento interesante. Alcanzamos los Qualifiers de la Copa Davis por segundo año consecutivo y, en D

amas, hemos regresado al Grupo I de América de la Billie Jean King Cup. Estos logros reflejan la consolidación de un proyecto que involucra a profesionales de primer nivel como Luis Horna, Laura Arraya, Duilio Beretta, entre otros, que busca el mejoramiento continuo de nuestros tenistas”, confiesa Mario Monroy, presidente de la Federación Peruana Deportiva de Tenis (FPDT), tras los recientes resultados internacionales de la Blanquirroja.

El presente del tenis peruano

En el camino, el circuito nacional ha crecido muchísimo con más de 80 torneos todas las categorías y la organización de dos Challengers ATP en Lima cada año, pero la situación es clara: hay que salir al extranjero para tener competencia y, sobre todo, experiencia al nivel más alto nivel. ‘Lucho’ Horna, por ejemplo, vivía en un cuarto de 4X4 con Nalbandian en Argentina, antes de llegar a colocarse entre los 33 mejores jugadores del mundo, en lo que fue la era dorada del tenis sudamericano.

En ese sentido, el progreso de Buse en Europa es un acierto aparte de su potencial: ‘Nacho’ tiene como base a Barcelona, una ciudad en la que tan solo tienes que tomarte un tren para viajar alrededor de España como otros países vecinos, para ganar roce con torneos y sumar puntos en el ránking: este año, el tenista nacional ha participado en 17 torneos en el ‘Viejo Continente’.

Gonzalo Bueno, por otro lado, ha optado por Argentina. El peruano trabajó hasta hace tres semanas con Patricio Reynoso cerca de dos años y ahora define su equipo para el último tramo del año, así como el calendario de la siguiente temporada. El contexto es claro: tenemos la imagen de dos tenistas, de 21 años cada uno, que buscan su proyección internacional para subir en el ránking y, especialmente, crecer como deportistas. Si quieres ser tenista profesional, tienes que salir del Perú, no hay de otra. Ese es el único camino para saber medirte ante el mundo.

“Buse es completo, sabe jugar de fondo, en la red, canchas duras, creo que va para arriba como un cohete. Bueno, por su parte, es un muy jugador, fue extraordinario cómo le ganó al 52°del mundo. Es más, de fondo de cancha, tiene muchísimos recursos, pero aún trabaja en ser un jugador atacante”, agrega el extenista nacional Pablo Arraya sobre el presente de nuestras mejores raquetas.

Los top 100 peruanos | El Comercio

El futuro del tenis nacional

En las palabras de su presidente, la Federación ha dado un giro de 180 grados bajo el liderazgo de Duilio Beretta, entendiendo que repartir raquetas es valioso, enfocándose en identificar el talento y acompañarlo de manera integral a través del área de desarrollo y alta competencia. “Tenemos un programa llamado +Tenis Perú que busca acercar al tenis a más niños y jóvenes en el país. Sin embargo, presentar la masificación como la única respuesta a los retos del tenis es una visión simplista y demagógica. Así como Ignacio y Gonzalo fueron introducidos progresivamente en el equipo, lo mismo ocurrirá con los juveniles cuando estén listos”, indica Mario.

El objetivo es claro: se pretende una competencia interna exigente para que, antes de los que decidan ir al extranjero, los tenistas puedan dar un paso sin entrar a un universo desconocido.

Perú derrota 3-1 a Portugal y sella su pase a los Qualifiers 2026

En la serie con Portugal, Perú llamó a Buse, Bueno, Juan Pablo Varillas –que ha vuelto a jugar un Challenger en Argentina- y Alexander Merino, pero detrás -como sparrings- estuvieron Nicolás Baena (17-138 en la categoría Junior), Alexandro Rubini (17-373 en Junior), Ricardo Ramos (17), Diego Gómez (17) y Fabio Zavalaga (17), quienes asoman como el futuro peruano en el deporte. “Todavía va a verse si van a jugar profesionalmente o irse a una universidad en Estados Unidos”, confiesa Yeltsin Ramírez, periodista de Tenis Peruano.

“Hoy contamos con alrededor de 15 jugadores que reciben un apoyo económico directo de la Federación, además del que algunos reciben de manera individual por parte del IPD a través del Programa de Apoyo al Deportista (PAD). Pero más allá de la subvención, el objetivo es darles un entorno de asesoría técnica, física, mental, nutricional y psicológica. Como Federación, tenemos claro que no existe un único camino para alcanzar lo más alto del tenis. Nuestro rol no es imponer una ruta, sino brindar a los jóvenes las herramientas necesarias para que puedan decidir. Para algunos, ese camino será apostar por una carrera profesional en el circuito ATP o WTA, pero otros aprovecharán el excelente sistema de becas universitarias en Estados Unidos, que combina formación académica con competencia de nivel”, considera Mario Monroy.

O, como diría Luis Hornada: “Ni somos los mejores en la victoria ni los peores en las derrotas”. El presente y futuro del tenis peruano es más que interesante, veamos adónde evolucionará. Mientras tanto, disfrutemos de los logros nacionales en la última Copa Davis. Hay ilusión.