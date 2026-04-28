La pregunta que muchos peruanos seguidores del tenis se estaban haciendo ya fue respondida. Se hizo oficial que Nicolás Baena (#18 ITF), tenista peruano de 18 años, eligió seguir el camino del tenis universitario y en solo unos meses se mudará a San Diego para continuar su carrera deportiva en la Universidad de San Diego junto al programa de los “Toreros”.

La casa de estudios forma parte de la élite del tenis universitario estadounidense, hoy en la División 1 en la Asociación Nacional Atlética Universitaria (NCAA). La elección resultó polémica para algunos admiradores del deporte, pero que tiene a Baena completamente convencido de las oportunidades que le traerá en el futuro. Más aún sabiendo que ganó dos medallas (plata y bronce) en los últimos Juegos Suramericanos. Conversamos con Nicolás acerca de esta importante decisión, sus proyecciones al corto y mediano plazo, y su relación con el resto de la nueva camada de tenistas nacionales.

🥉 ¡𝗨𝗡𝗔 𝗠𝗘𝗗𝗔𝗟𝗟𝗔𝗦 𝗠𝗔́𝗦 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗘𝗟 𝗧𝗘𝗡𝗜𝗦 𝗣𝗘𝗥𝗨𝗔𝗡𝗢! 🇵🇪🎾

Nicolas Baena tuvo una destacada actuación y logró una nueva medalla de bronce para el tenis peruano en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. pic.twitter.com/PLJSuq6RKL — ipdperu (@ipdperu) April 24, 2026

—Te ha estado yendo excelente como junior en el último año, has ganado varios títulos, eres top 20 del mundo y vas a competir en los Grand Slams. Sabiendo que el calendario en la universidad es bastante más complicado, ¿qué factores te llevaron a tomar la decisión de elegir el tenis universitario?

La decisión la tomé porque muchos conocidos, como Lucciana Pérez y Luis José Nakamine, incluso familiares que jugaron mucho al tenis, me hablaron cosas increíbles sobre la universidad, sobre cómo puedes elevar tu nivel. Y eso es algo que se ve con los jugadores de ahora, que están compitiendo en torneos grandes como Grand Slams y con nivel altísimo. Creo que es una gran oportunidad para mí, no solo para llevar mis estudios sino también para elevar mi juego en cancha dura.

—¿Qué es lo que más te ilusiona de esta nueva etapa?

Lo que más me ilusiona es conocer nuevas personas, gente con la misma mentalidad que también busca salir a jugar profesional después de esta etapa. Creo que es muy importante conocer la vida universitaria, competir y entrenar al máximo con jugadores que rindan igual, estar rodeado de gente así eleva tu nivel de profesionalismo y también el nivel de competencia, estoy muy ilusionado por eso.

—¿Y lo que más te da miedo o incertidumbre?

Incertidumbre, creo que ninguna. Estoy muy seguro de la decisión que he tomado y quiero disfrutar al máximo de esta nueva experiencia y oportunidad.

—¿Qué metas o sueños tienes a corto plazo que quisieras cumplir con tu paso por la universidad?

Quiero dar mi máximo nivel en los Grand Slams Junior. No solo participar sino intentar conseguir el mejor resultado posible. Igual en los torneos Challenger y en los Futuros, intentar seguir sumando y seguir acumulando puntos para mi ranking junior y así llegar de la mejor manera a la universidad.

🇵🇪 Nicolas Baena (UTR 12.71) has verbally committed to @USDmTennis & will join the Toreros for fall of 2026. The 18yo has ITF Jr rank of #18 & is 1st top-20 ITF Jr landed by USD in program history. Uncle Jose Luis "Tato" Noriega is a USD alum w/ ATP singles career-high rank #161. pic.twitter.com/RGM2y1sOF6 — Parsa Bombs 💣 (@ParsaBombs) April 1, 2026

—Estás muy bien encaminado y desde ya eres parte de una camada de tenistas peruanos que están representando muy bien al país, algo que necesitábamos hace mucho y que Juanpi Varillas trajo de vuelta. Ahora con los referentes de Nacho Buse, Lucciana Pérez, Gonzalo Bueno…¿cómo es tu relación con ellos? ¿Te ves entrando en la misma categoría? Por ejemplo, jugando para la Copa Davis y compitiendo a nivel ATP.

Tengo muy buena relación con todos. Con Nacho he entrenado un par de veces y hemos hablado. Lu me ha contado sus experiencias en la universidad y creo que eso fue muy importante para mi decisión, tener a alguien de Perú que también quería seguir ese camino y que me cuente cómo se vive desde adentro. Con Juan Pablo coincidí en la Copa Davis, es muy bonito tener gente compitiendo en el circuito que te cuente cómo es, con Gonzalo igual, compartimos academia de físico incluso -en Argentina- y tenemos una excelente relación.

Sí me veo entrando en esa categoría. Cada cosa tiene su proceso, pero tengo grandes aspiraciones y me veo ahí, compitiendo en la Copa Davis junto al equipo dando mi máximo nivel y logrando lo que ellos están haciendo.

—Con esta noticia seguro muchos seguidores del tenis peruano sentirán algo de “pena”, ya sabes que se piensa mucho que los años universitarios son años que podrían invertirse al 100% en el circuito. ¿Qué mensaje le mandarías a los seguidores del deporte para que se queden tranquilos con el futuro de Nicolás Baena?

Creo que es normal que en general los peruanos no estén muy familiarizados con el concepto de la universidad en la carrera deportiva y sobre todas las cosas buenas que trae. La competencia que hay en el circuito universitario es muy alta, y lo podemos ver en los chicos de ahora que ya están jugando en Grand Slams o ganando títulos Challenger, estoy seguro de que hay muchísimo nivel.

Es una bonita oportunidad para elevar el nivel del tenis en general y en mi caso en cancha dura, porque la mayoría de sudamericanos no solemos estar acostumbrados a esta superficie. Es una buena manera de mejorar y tener experiencias que son importantes para el circuito grande. Gran parte del tour se juega en superficie dura, así que sirve como preparación.

A los fans del tenis peruano, quiero decirles que se queden tranquilos porque voy a salir a competir profesional después, y durante también, en la medida de que se pueda. Ojalá se me den los resultados y poder alcanzar el nivel de Nacho, Gonza, Juanpi, y Lucciana que hoy está #1 del ranking universitario. Es una gran aspiración que tengo.

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