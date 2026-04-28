Por María Paula Regalado

La pregunta que muchos peruanos seguidores del tenis se estaban haciendo ya fue respondida. Se hizo oficial que Nicolás Baena (#18 ITF), tenista peruano de 18 años, eligió seguir el camino del tenis universitario y en solo unos meses se mudará a San Diego para continuar su carrera deportiva en la Universidad de San Diego junto al programa de los “Toreros”.

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