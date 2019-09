Corría el año 1994. Exactamente un 6 de setiembre. En la cancha central del US Open, Jaime Yzaga, de apenas 170 centímetros de estatura, hizo posible que la historia de David y Goliat se trasladase a un campo de tenis con algunos cambios: en lugar de la honda tenía una raqueta, y en vez de piedras le lanzaba pelotas envenenadas al gigante estadounidense. Este viernes se cumplirán 25 años del triunfo histórico del ‘Chato’ frente a Pete Sampras, que en ese entonces era número 1 del mundo y llegaba al Grand Slam como vigente campeón. Fue en la cuarta ronda, un duelo que duró 3 horas y 37 minutos y tuvo cinco sets: 3-6, 6-3, 4-6, 7-6 y 7-5. Una verdadera hazaña que Jaime lo recuerda con El Comercio.

-¿Qué recuerdos aún tienes de tu victoria histórica ante Pete Sampras en el US Open?



¿Ya son 25 años, cierto? ¡Increíble! Pero no solo fue eso. Él llegaba como el campeón defensor. Y en la tercera ronda, una fase antes, le gané a Cédric Pioline, un francés que llegó a la final del US Open anterior y perdió ante Pete Sampras. Ambos fueron encuentros de cinco sets, imagínate.

-En ese torneo derribaste a los favoritos…

​

De alguna manera eren buenos candidatos. Lo que pasa es que el torneo de Nueva York siempre fue especial para mí. Jugaba muy bien allí, me sentía cómodo. Y eso influye mucho. Porque estar bien en el lugar donde te toca jugar te da una sensación agradable y las cosas salen bien. Además, un año antes [1993], en octubre, gané un torneo muy importante en Australia y eso significó un envión anímico en mi carrera. Llegué motivado y los resultados de esos partidos fueron muestra de ello. Ya luego caí en cuartos de final ante Karel Novacek, pero de eso no me quiero acordar.

-¿Cómo fue la previa del partido ante Sampras? ¿Hubo presión extra por enfrentar al número 1 del mundo en ese momento?

​

Ese torneo lo disfruté como nunca. En la previa, durante y después. Y siempre me mantuve concentrado. Era una oportunidad importante, especial. Y esa presión que tenía la supe aprovechar para jugar mejor.

-Después de ganarle a Cédric Pioline y saber que enfrentabas a Pete Sampras, ¿qué es lo primero que se te vino a la cabeza?

​

Bueno, uno siempre entra a la cancha con la expectativa de ganar. No solo de disfrutar, sino a salir vencedor, sea quien sea el rival. Esa es la manera de afrontar con seriedad una competencia. Obviamente, uno conoce sus límites, pero estos muchas veces se sobrepasan por distintos favores. Yo llegué en un buen momento, estaba bien física y anímicamente, con muchos partidos encima. Venía con confianza y jugando bien, sobre todo. Ciertamente ganarle a Pioline me dio un empuje importante para el partido ante Sampras.

-¿Y el campo? Porque las canchas centrales de un Gran Slam son grandes, diferente a otros torneos de menor jerarquía.

​

Siempre una cancha central con tanta historia como la del

Us Open puede tener dos efectos: o te opaca por lo que significa o logras romper esa barrera. Tuve la suerte de poder lograr acomodarme a la situación y hacer un gran partido. Hasta ahora veo algunos vídeos. En estos días me llegó uno de los últimos cuatro puntos al WhatsApp y me emocioné. Lo disfruté muchísimo.

-¿Una vez terminado el partido hablaste con Pete Sampras? ¿Te dijo algo?

​

No. Pete [Sampras] no era un amigo mío o una persona de mi entorno. Solo nos acercamos y nos dimos la mano. Ahí quedó todo.

-Según el diario español “El País”, Pete Sampras tuvo problemas físicos previo al duelo contigo, lo cual no le permitió correr bien en los últimos sets. ¿Supiste algo de eso?

​

A mí me pareció que corrió bastante, eh. Yo me enfoqué mucho en el tema de correr, porque una de sus virtudes era esa. Nunca supe ni vi que tuviera problemas físicos. Lo que sí también traté de hacer es que él no deje de correr para que no esté cómodo a la hora de responder las pelotas que le tiraba.

-Imagino que el US Open es el torneo que más disfrutar por los recuerdos que trae. Actualmente se está jugando, ¿lo estás disfrutando?

​

Sí, claro. Lo estoy viendo. Trato de no perderme ningún partido. Hace unos días vi a Rafael Nadal en un gran partido.

-Muchos medios catalogaron como “sorpresiva” la derrota de Roger Federer ante el búlgaro Grigor Dimitrov. ¿Concuerdas con ello?

​

Puede ser sorpresiva por el hecho de que Dimitrov no le ganó nunca a Federer. Pero en el trámite fue un partido pesado, largo. En total jugaron cinco sets.

-¿Entonces crees que el tema de la edad le jugó en contra a un Roger Federer que tiene ya 38 años?

​

Se vio un poco cansado en los últimos sets. O al menos así lo noté. Además, después del partido explicó que tenía un problema en la espalda. Y si estuvo mal físicamente, pues por ahí va también la derrota.

-Para muchos Roger Federer es el mejor tenista de la historia. ¿Compartes esa opinión?

​

Es difícil hacer un rótulo de esa magnitud. Roger es un jugador extraordinario, hace cosas increíbles y está vigente. Verlo jugar es agradable para los amantes del tenis y para los que no lo son tanto. Porque cada partido varía en sus jugadas. Pero creo que de ahí a decir que es el mejor de la historia, no lo sé. Es muy difícil comparar. Porque también hay otros tenistas como Pete Sampras, Jimmy Connors, que en su momento fueron grandes.

-¿Tienes un Top 3 de tenistas que te hayan marcado?

​

Para mí, Jimmy Connors fue un tenista que me pareció de los mejores. De ahí, Roger Federer es otro que también está ahí. El tercero no lo tengo definido. Hay muchos que han sido muy buenos en su momento y no me podría decidir. Rafael Nadal, Pete Sampras, Ivan Lendl, John McEnroe... Y así te puedo dar 20 nombres más.

-¿Ves algún tenis peruano que pueda seguir tu camino o el mismo Luis Horna?

​

No estoy tan metido como para saber o darme cuenta qué cosa es lo que viene. No puedo soltar un nombre porque sí. Yo creo que una de las cosas importantes a seguir es lo que dejaron los Juegos Panamericanos. Hay que continuar el camino. Se dio el primer paso, ahora depende del Gobierno de turno ayudar a mejorar no solo es tenis, sino el deporte en general.

-¿Por qué no ha salido otro gran tenista como ustedes?

​

Poco se hace por el tenis en el Perú. Y eso es una realidad. El deporte no se lleva a todo el público o a la mayor cantidad de personas posibles, no hay canchas públicas para que los más chicos se animen a jugar. Esa parte es lamentable, pero es la verdad. Mientras eso siga, el tenis nunca saldrá del lugar donde está. Hay muy poca inversión, no hay acceso de la población en general. Con todo eso, ¿cómo podemos esperar que surjan tenistas? La única manera es dar espacios para lo practiquen, pero eso no ocurre.

-¿Por qué nunca te animaste a postular a la presidencia de la federación de tenis y así apoyar a tu deporte de cerca?

​

Estuve en el directorio de la federación, pero nunca fui presidente. No se puede ayudar al deporte si no hay presupuestos. No hay manera.

-¿Entonces esto es culpa del Instituto Peruano del Deporte?

​

El tenis tiene recursos limitados, espacios chicos. Yo no tenía el tiempo para ayudar realmente, era complicado. Y es muy difícil hacerlo. Porque los clubes de tenis solo atienden a los socios. No diría que el IPD es responsable. Lo que nosotros necesitamos es que las canchas de tenis sean públicas y todos tengan acceso a practicar este deporte. Que las municipalidades se involucren más, de una manera muy fuerte. Luego, hay que crear programas para que los chicos tengan una buena formación. También organizar más torneos. Por ejemplo: en un torneo de menores hay 80 chicos, cuando lo normal es que hayan 300. Nos falta muchísimo.

-Pasando ahora a los Juegos Panamericanos, ¿cómo viste el desempeño de la delegación peruana de tenis?

​

Estuvo bueno. Se consiguieron dos medallas de bronce: en dobles masculino y dobles mixtos. Estuve con mis hijos en ambos partidos y lo disfrutamos muchísimo. Y el público fue espectacular, un evento lindo. De todos modos, creo que los chicos necesitan más competiciones, los torneos internos son limitados. Entonces, es muy difícil lograr algo bueno a nivel internacional.

-¿Por qué crees que no se ganó alguna medalla en individuales?

​

No lo sé. ¿No siempre vamos a ganar todo, no? Creo que los partidos que perdieron fueron muy apretados. Pero, en líneas generales, los Juegos Panamericanos estuvieron bien, muy bien.