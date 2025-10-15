Ver Carlos Alcaraz vs. Taylor Fritz EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el ANB Arena de Arabia Saudita por las semifinales del Six Kings Slam. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 16 de octubre del 2025, a las 10:30 de la mañana (hora de Perú), que son las 12:30 PM de Paraguay, Chile y Argentina, las 9:30 AM de México, y las 5:00 PM de España. ¿Dónde ver? Netflix transmite el partido en exclusiva para todo el mundo vía streaming. Para verlo, necesitas pagar una suscripción. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

