Ver Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner EN VIVO HOY: mira la transmisión del duelo en el Arthur Ashe Stadium por la final del US Open 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 07 de septiembre de 2025, a la 1:00 de la tarde (hora peruana), que son las 3:00 PM de Argentina, la 12:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Dinsey+, transmiten en Sudamérica. En España lo plus Movistar+. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.