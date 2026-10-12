Alexander Zverev alcanzó la cima del tenis mundial. La ATP confirmó este lunes que el alemán terminará el 2026 como número uno del mundo, un reconocimiento que consigue por primera vez en su carrera y que lo convierte en el primer tenista de su país en cerrar una temporada en lo más alto de la clasificación.

La derrota de Carlos Alcaraz ante el belga Zizou Bergs en el Masters 1000 de Shanghái terminó de despejar el camino. El español ya no tiene posibilidades matemáticas de superar a Zverev antes de finalizar el año, mientras que la ausencia de Jannik Sinner en lo que resta de la temporada, debido a una lesión en la rodilla, había abierto la disputa por el liderato.

El logro tiene un valor histórico para el tenis alemán. Zverev será el segundo jugador de su país en alcanzar el número uno del ranking ATP, después de Boris Becker, quien llegó a esa posición en 1991. Sin embargo, el actual campeón alemán irá un paso más allá: será el primero de su nacionalidad en concluir una temporada como líder de la clasificación masculina.

El 2026 también ha sido un año determinante en la trayectoria del tenista de 29 años. Zverev conquistó Roland Garros y el US Open, sus dos primeros títulos de Grand Slam de la temporada, y consolidó su candidatura con actuaciones que lo mantuvieron entre los protagonistas del circuito. El alemán pasó de perseguir a Sinner a asegurarse el reconocimiento más importante de la clasificación anual.

De esta manera, Zverev se suma a un grupo selecto de jugadores que han terminado el año en el primer puesto mundial. La confirmación representa la recompensa a una temporada de grandes resultados y un nuevo capítulo para el tenis alemán, que vuelve a tener a uno de sus representantes en la cima de la ATP después de 35 años.