Alexander Zverev es nuevo número 1 del ranking ATP. (Foto: Instagram / @alexzverev123)
Alexander Zverev es nuevo número 1 del ranking ATP. (Foto: Instagram / @alexzverev123)
Por Redacción EC

Alexander Zverev alcanzó la cima del tenis mundial. La ATP confirmó este lunes que el alemán terminará el 2026 como número uno del mundo, un reconocimiento que consigue por primera vez en su carrera y que lo convierte en el primer tenista de su país en cerrar una temporada en lo más alto de la clasificación.

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