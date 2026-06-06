Alexander Zverev y Flavio Cobolli se enfrentarán este domingo 7 de junio en la pista Philippe Chatrier para definir al nuevo campeón de Roland Garros 2026. El alemán, actual número 3 del mundo, buscará conquistar el primer Grand Slam de su carrera tras varias finales perdidas, mientras que el italiano intentará coronar el mejor torneo de su vida en París.

El camino de ambos ha sido muy distinto: Zverev llegó tras superar una exigente semifinal ante Jakub Mensik, mientras que Cobolli (14ºATP) avanzó directamente al partido decisivo luego de la baja de Matteo Arnaldi por enfermedad. La expectativa alrededor del duelo es enorme, especialmente porque ninguno de los dos sabe todavía lo que significa levantar un major. Además, el historial favorece al alemán, que domina 3-1 los enfrentamientos directos entre ambos.

A qué hora juega Alexander Zverev vs Flavio Cobolli

La final de Roland Garros 2026 entre Alexander Zverev y Flavio Cobolli se jugará este domingo 7 de junio en la cancha central Philippe Chatrier de París. El encuentro comenzará no antes de las 3:00 p.m. de Francia y España, es decir, desde las 8:00 a.m. en Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Chile y Uruguay el partido arrancará a las 10:00 a.m., mientras que en México se podrá seguir desde las 7:00 a.m.

Dónde ver Alexander Zverev vs Flavio Cobolli

La final masculina de Roland Garros será transmitida en distintos países a través de señales deportivas oficiales. En Sudamérica, el encuentro podrá verse mediante ESPN y su plataforma de streaming Disney+. En España, la transmisión estará a cargo de Eurosport y también podrá seguirse vía Max y Movistar Plus.

Horarios, canales TV y dónde ver ONLINE, Alexander Zverev vs Flavio Cobolli por Roland Garros 2026