Así fue el punto ganador de Buse ante Hernando Escurra por la Copa Davis 2026. (Foto: Fernando Sangama / GEC)
Así fue el punto ganador de Buse ante Hernando Escurra por la Copa Davis 2026. (Foto: Fernando Sangama / GEC)
Por Redacción EC

Después de 3 horas y 9 minutos de juego, Ignacio Buse venció 2-1 (7-6, 4-6 y 5-7) a Hernando Escurra y le dio el primer punto a Perú ante Paraguay por la serie del Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.