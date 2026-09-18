Después de 3 horas y 9 minutos de juego, Ignacio Buse venció 2-1 (7-6, 4-6 y 5-7) a Hernando Escurra y le dio el primer punto a Perú ante Paraguay por la serie del Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026.

No había margen para más. Después de más de tres horas de partido, Ignacio Buse y Hernando Escurra llegaron al último punto con todo por decidir. El paraguayo tomó la pelota para sacar, mientras ‘Nacho’ se preparaba desde el fondo de la cancha. El peruano respondió tres veces con precisión desde la línea de base y obligó a su rival a buscar una alternativa para cerrar el encuentro.

En el tercer intercambio, Escurra intentó tomar la iniciativa con un revés. Sin embargo, su golpe terminó en la red y la pelota cayó del lado paraguayo. Buse supo entonces que el partido era suyo. El tenista nacional gritó eufórico, apretó los puños y celebró el triunfo ante el aplauso de todos los presentes en el Jockey Club del Perú. Habían sido 3 horas y 9 minutos de lucha para conseguir el primer punto de la serie.

¡Nacho Buse se llevó un partidazo! 🇵🇪👏🏻



Después de 3 horas y 9 minutos de juego, el peruano le ganó al paraguayo Hernando Escurra y consiguió el primer punto para su país.



En una maratón, por el Grupo Mundial I, el marcador fue 7-6(4), 4-6 y 7-5. 🥵#CopaDavis pic.twitter.com/sGs1giM4hk — Copa Davis (@CopaDavis) September 19, 2026

Con esta victoria, Buse puso a Perú 1-0 sobre Paraguay en la serie por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026. El triunfo del tenista nacional también significó un envión para el equipo peruano, que busca quedarse con la eliminatoria en casa. ‘Nacho’ respondió en el momento decisivo y cerró una batalla que tuvo emoción hasta la última pelota.