Ignacio Buse y un exigente debut en el ATP 500 de Viena ante un rival que llega en racha. Foto: Agencias
Ignacio Buse y un exigente debut en el ATP 500 de Viena ante un rival que llega en racha. Foto: Agencias
Por Redacción EC

El tenista peruano Ignacio Buse ya conoce a su rival para la primera ronda del ATP 500 de Viena. El deportista nacional se enfrentará al francés Adrian Mannarino en un encuentro que marcará un nuevo desafío en su calendario internacional y su primer partido de individuales sobre cancha dura indoor en lo que va del año.

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