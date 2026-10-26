El tenista peruano Ignacio Buse ya conoce a su rival para la primera ronda del ATP 500 de Viena. El deportista nacional se enfrentará al francés Adrian Mannarino en un encuentro que marcará un nuevo desafío en su calendario internacional y su primer partido de individuales sobre cancha dura indoor en lo que va del año.

Buse tendrá al frente a Mannarino, tenista francés que consiguió su clasificación al cuadro principal tras superar la fase previa (qualy). El experimentado jugador llegará al encuentro después de una exigente seguidilla de partidos en el circuito profesional.

Mannarino alcanzó los cuartos de final del ATP 250 de Almaty, en Kazajistán, apenas dos días antes de conocerse este enfrentamiento. Además, en febrero llegó a la final del ATP 250 de Montpellier, antecedentes que destacan su recorrido reciente en torneos del circuito.

El desafío de Buse en cancha dura indoor

El encuentro ante Mannarino representará una prueba particular para el peruano, pues será su primer partido de individuales sobre una superficie dura bajo techo en 2026. Esta condición supone un escenario diferente para Buse, quien buscará adaptarse a las características de la pista y competir ante un rival que ya superó la fase clasificatoria.

El ATP 500 de Viena reúne a destacados tenistas del circuito internacional y ofrece a Buse una nueva oportunidad para continuar sumando experiencia y consolidar su presencia en torneos de alto nivel.

Ignacio Buse vs. Zizou Bergs se enfrentaron por la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo jugará Ignacio Buse ante Adrian Mannarino?

Ignacio Buse se medirá con Adrian Mannarino en la primera ronda del ATP 500 de Viena. La fecha y el horario específicos del partido deberán confirmarse con la programación oficial del torneo.

El peruano afrontará este compromiso ante un rival que llega con ritmo de competencia tras disputar la clasificación y alcanzar recientemente los cuartos de final en Almaty. El enfrentamiento será una nueva oportunidad para medir su nivel en una superficie que todavía no ha estrenado este año en individuales.

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