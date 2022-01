El Australian Open entra a su etapa más decisiva y Daniil Medvédev (ATP: 2), uno de los candidatos al título, consiguió asegurar su boleto a semifinales este miércoles. No obstante, el triunfo del tenista ruso sobre el canadiense Félix Auger-Aliassime (ATP: 9) no fue nada fácil y reveló que pensó en la reacción que tendría Novak Djokovic en las circunstancias que vivió.

Durante el enfrentamiento en el Rod Laver Arena de Melbourne, el número dos del mundo inició con desventaja, dado que perdió por 7-6 en el primer set, luego de un tie-break, y cayó en el segundo por 6-3. El tenista ruso parecía despedirse del certamen con el 2-0 parcial en contra, pero tuvo una gran reacción.

En los siguientes dos juegos, Medvédev mostró su inteligencia y buen rendimiento físico para imponerse por 7-6 y 7-5, igualando la serie ante Félix Auger-Aliassime. Finalmente, en la quinta ronda, el ‘Androide’ alcanzó un 6-4, con el cual consumó la remontada y victoria, después de cuatro horas y 38 minutos en competencia.

Los aficionados en Melbourne quedaron completamente maravillados con el gran rendimiento del representante de Rusia, que luego sorprendió con sus declaraciones. “No sé si gustará la respuesta, pero bajo esta situación, me pregunté: ¿Qué haría Novak? Para ser honesto, me dije que haría el trabajo como hubiese realizado Roger Federer, Rafa Nadal o ‘Nole’”, explicó el tenista en conferencia de prensa.

Tras mencionar a Novak Djokovic, quien finalmente fue deportado de Australia y no pudo participar en el certamen, por no presentar la información debida sobre su vacunación contra la COVID-19, algunos fanáticos aplaudieron y otros realizaron silbidos contra Medvédev. A pesar lo ocurrido, el ruso no borró la sonrisa de su rostro.

Daniil Medvédev remontó y venció por 3-2 a Félix Auger-Aliassime en el Australian Open. (Foto: ESPN)

Por el pasaje a la final del Australian Open

Daniil Medvédev tendrá que enfrentar al griego Stéfanos Tsitsipás (ATP: 4) en la ronda de semifinales del Australian Open y, pese a las más de cuatro horas en competencia, dejó un claro mensaje: “No estoy cansado”. En la otra llave, el español Rafael Nadal (ATP: 5) medirá fuerzas con el italiano Matteo Berrettini (ATP: 7).