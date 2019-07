Bautista vs. Djokovic VIVO ONLINE | EN DIRECTO el partido de semifinales en la Cancha Central de Wimbledon 2019 desde las 7:00 a.m. (horario peruano) con transmisión de ESPN y el servicio de streaming de ESPN Play.

El duelo entre Bautista y Djokovic será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, puntos, incidencias, entrevistas y resultado del cotejo que define a uno de los clasificados a la final masculina de Wimbledon 2019.

Roberto Bautista quiere dar el gran golpe en las semifinales de Wimbledon 2019. El español se medirá este viernes 12 de julio a Novak Djokovic. El ganador de este partido se medirá al vencedor del juego entre Rafael Nadal y Roger Federer.

El número 22 del mundo disputará por primera vez en su carrera una semifinal en este torneo. De hecho, el jugador de 31 años reconoció que no tenía previsto avanzar tanto en el certamen que se desarrolla en Londres.

“Tenía planeado estar en Ibiza ahora mismo. Teníamos todo organizado. Mis seis amigos están allí, pero se siente mejor estar en Londres”, aseguró Bautista, luego de eliminar al argentino Guido Pella (3-1) en los cuartos de final.

El español admitió que ‘Nole’ será un oponente muy complicado. “No sé si le intimido, pero incomodarle seguro. Creo que he jugado buenos partidos contra él. Por momentos le he puesto contra las cuerdas. Va a ser un partido parecido a los que hemos jugado él y yo”, añadió.

En el historial, Novak Djokovic tiene siete victorias por las tres de Bautista. No obstante, el serbio ha sufrido dos derrotas contra su rival este año. En ambas oportunidades, el español ganó por 2-1 en Doha y Miami.

“Está jugando un tenis de mucha calidad en este torneo. Me ha ganado dos veces este año y eso le dará confianza para este partido”, dijo ‘Nole’ sobre el clasificado 22. “Ojalá el saque sea consistente porque voy a necesitarlo”, indicó Djokovic sobre lo que debe afinar en su juego.

Bautista vs. Djokovic: horarios del partido

Perú 7:00 a.m.

Ecuador 7:00 a.m.

Colombia 7:00 a.m.

México 7:00 a.m.

Bolivia 8:00 a.m.

Paraguay 8:00 a.m.

Chile 8:00 a.m.

Venezuela 8:00 a.m.

Argentina 9:00 a.m.

Uruguay 9:00 a.m.

Brasil 9:00 a.m.

España 2:00 p.m.