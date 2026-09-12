Ben Shelton y Alexander Zverev están en la final masculina del US Open 2026 y se verán las caras para enfrentarse en un duelo decisivo este domingo 13 de septiembre. Un encuentro que permitirá conocer al campeón del Grand Slam estadounidense. Shelton, que atraviesa un gran momento de forma, logró su pase a la final tras eliminar a Frances Tiafoe. Por su lado, el tenista alemán intentará llevarse el título y así hacerse acreedor de su segundo reconocimiento tras ganar el Roland Garros. El duelo entre Shelton y Zverev promete ser uno de los grandes partidos del US Open por la final masculina. A continuación, conoce los detalles del encuentro.

Cuándo juegan Shelton vs Zverev por el US Open 2026

Ben Shelton y Alexander Zverev se enfrentarán este domingo 13 de septiembre en la gran final del US Open 2026. El esperado duelo tendrá como escenario la pista central del torneo, el Arthur Ashe Stadium, en la cancha principal del Billie Jean King National Tennis Center, ubicada en Nueva York.

Horario y dónde ver por TV el partido Shelton vs Zverev del US Open 2026

El partido está previsto para la 1:00 p.m. y se verá por televisión a través de: