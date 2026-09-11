El US Open 2026 entra en su etapa decisiva y tendrá una semifinal masculina con un ingrediente especial: Ben Shelton vs. Frances Tiafoe, dos de las principales figuras del tenis estadounidense, se enfrentarán este viernes 11 de septiembre por un lugar en la gran final. El ganador asegurará la presencia de un jugador local en la definición del último Grand Slam de la temporada, una situación que no se producía desde hace varios años.

La expectativa creció todavía más después de los espectaculares cuartos de final. Shelton consiguió una de las victorias más importantes de su carrera al derrotar al vigente campeón Carlos Alcaraz en cinco sets, en un encuentro que terminó a las 3:33 a. m. en Nueva York y se convirtió en el final más tardío de la historia del torneo. Tiafoe, por su parte, remontó ante su compatriota Alex Michelsen y también necesitó cinco sets para conseguir su clasificación.

¿A qué hora juegan Ben Shelton vs. Frances Tiafoe?

El duelo entre Shelton y Tiafoe está programado para este viernes 11 de septiembre en el estadio Arthur Ashe, la cancha principal del Billie Jean King National Tennis Center, en Nueva York. El partido corresponde a la segunda semifinal masculina de la jornada y se disputará después del enfrentamiento entre Alexander Zverev y Karen Khachanov.

Para los aficionados en Perú, la programación permite seguir la acción desde la tarde. Al tratarse de un encuentro correspondiente a la sesión nocturna de Nueva York, el horario puede variar ligeramente dependiendo de la duración de la semifinal anterior. Por ello, los seguidores deben estar atentos al orden oficial de juego y a la transmisión en vivo.

Shelton vs. Tiafoe: un duelo con historia para Estados Unidos

La semifinal tiene un peso especial para el tenis estadounidense. Shelton llega después de eliminar al campeón defensor Carlos Alcaraz, mientras que Tiafoe alcanzó nuevamente las semifinales del US Open tras una remontada ante Michelsen. El ganador no solo disputará su primera final del US Open, sino que tendrá la oportunidad de terminar con la larga espera de Estados Unidos por un campeón masculino en el torneo.

El historial entre ambos favorece a Shelton por 3-1, aunque los dos ya saben lo que significa enfrentarse en el US Open. Shelton se impuso en 2023, mientras que Tiafoe logró la victoria en 2024. Además, ambos llegan con estilos que pueden convertir el partido en un espectáculo: Shelton destaca por su potente servicio y juego agresivo, mientras que Tiafoe combina velocidad, potencia y una gran capacidad para competir bajo presión.

¿Dónde ver en vivo Shelton vs. Tiafoe por el US Open 2026?

Los seguidores del torneo podrán consultar la transmisión del US Open 2026 a través de ESPN y sus plataformas digitales en Latinoamérica. La cobertura internacional del torneo también contempla diferentes señales y servicios dependiendo del país, por lo que se recomienda verificar la programación local antes del inicio del encuentro.

La semifinal llega, además, con un atractivo adicional: será la primera vez que dos hombres estadounidenses negros se enfrenten en una semifinal de Grand Slam en la Era Abierta. El ganador se medirá en la final al vencedor de Alexander Zverev y Karen Khachanov. Con Alcaraz eliminado y Jannik Sinner ausente del torneo por lesión, el camino quedó abierto para una definición inesperada en Nueva York.