Ignacio Buse está destinado a hacer historia. Este viernes 22 de agosto logró en acceder al cuadro principal del US Open 2025. Jugará por primera vez en su carrera un Grand Slam.
El tenista peruano venció belga Kimmer Coppejans (96 ATP) en dos sets corridos con marcador de 6-3 y 6-4.
Con esta clasificación, ‘Nacho’ consigue 30 puntos ATP y, además, embolsa 110 mil dólares, una suma importante para cubrir gastos de temporada.
El sorteo para definir a su próximo rival se llevará a cabo en las próximas horas. Estos son sus posibles rivales:
- Flavio Cobolli (24)
- Jaume Munar
- Jack Draper (5)
- Felix Auger-Aliassime (25)
- Aleksandar Kovacevic
- Tristan Boyer
- Andrey Rublev (15)
- Pedro Martínez
- Hugo Gastón
- Darwin Blanch
- MackenzieMcDonald
- Fabian Marozsan
- Brandon Nakashima (30)
- Ethan Quinn
- Sebastián Báez
- Ben Shelton (6)
- Pablo Carreño
