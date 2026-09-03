Sigue la transmisión del duelo de Ignacio Buse y Marco Trungelliti vs. Petr Nouza y Neil Oberleitner por la primera ronda de dobles en US Open 2026.
Sigue la transmisión del duelo de Ignacio Buse y Marco Trungelliti vs. Petr Nouza y Neil Oberleitner por la primera ronda de dobles en US Open 2026.
Por Redacción EC

Ignacio Buse fue eliminado del US Open 2026 tras caer por 3-0 ante Benjamin Bonzi. Sin embargo, ‘Nacho’ aún está en carrera en la categoría dobles masculino, en donde hará equipo con el argentino Marco Trungelliti.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.