Ignacio Buse fue eliminado del US Open 2026 tras caer por 3-0 ante Benjamin Bonzi. Sin embargo, ‘Nacho’ aún está en carrera en la categoría dobles masculino, en donde hará equipo con el argentino Marco Trungelliti.

Este viernes 4 de septiembre, la dupla Buse-Trungelliti se verá las caras contra Petr Nouza y Neil Oberleitner.

¿A qué hora juega Buse y Trungelliti vs. Nouza y Oberleitner por el US Open 2026?

El partido entre Buse y Trungelliti vs. Nouza y Oberleitner está programado para este viernes 4 de septiembre no antes de las 12:00 p.m. El compromiso se disputará en el segundo turno de la Cancha 10 del USTA Billie Jean King National Tennis Center.

Te dejamos el horario según tu ubicación geográfica:

Perú: 12:00 PM

12:00 PM Colombia: 12:00 PM

12:00 PM Ecuador: 12:00 PM

12:00 PM Estados Unidos (Nueva York): 1:00 PM

1:00 PM Argentina: 2:00 PM

2:00 PM Chile: 1:00 PM

¿Qué canal transmite el partido de Buse y Trungelliti vs. Nouza y Oberleitner en Perú?

La transmisión oficial del US Open para todo el territorio peruano y Sudamérica estará a cargo de la cadena internacional ESPN. Los canales de televisión variarán según el operador de cable que tengas contratado (Movistar TV, DirecTV o Claro TV).

¿Dónde ver online, Buse y Trungelliti vs. Nouza y Oberleitner en el US Open 2026?

Si prefieres seguir el partido desde tu celular, tablet o computadora, podrás ver el Buse y Trungelliti vs. Nouza y Oberleitner online y en vivo a través de la plataforma de streaming Disney+ Premium, la cual cuenta con los derechos exclusivos para transmitir todas las canchas del torneo en simultáneo.