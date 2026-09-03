Ignacio Buse fue eliminado del US Open 2026 tras caer por 3-0 ante Benjamin Bonzi. Sin embargo, ‘Nacho’ aún está en carrera en la categoría dobles masculino, en donde hará equipo con el argentino Marco Trungelliti.
Ignacio Buse fue eliminado del US Open 2026 tras caer por 3-0 ante Benjamin Bonzi. Sin embargo, ‘Nacho’ aún está en carrera en la categoría dobles masculino, en donde hará equipo con el argentino Marco Trungelliti.
Este viernes 4 de septiembre, la dupla Buse-Trungelliti se verá las caras contra Petr Nouza y Neil Oberleitner.
¿A qué hora juega Buse y Trungelliti vs. Nouza y Oberleitner por el US Open 2026?
El partido entre Buse y Trungelliti vs. Nouza y Oberleitner está programado para este viernes 4 de septiembre no antes de las 12:00 p.m. El compromiso se disputará en el segundo turno de la Cancha 10 del USTA Billie Jean King National Tennis Center.
Te dejamos el horario según tu ubicación geográfica:
Perú: 12:00 PM
Colombia: 12:00 PM
Ecuador: 12:00 PM
Estados Unidos (Nueva York): 1:00 PM
Argentina: 2:00 PM
Chile: 1:00 PM
¿Qué canal transmite el partido de Buse y Trungelliti vs. Nouza y Oberleitner en Perú?
La transmisión oficial del US Open para todo el territorio peruano y Sudamérica estará a cargo de la cadena internacional ESPN. Los canales de televisión variarán según el operador de cable que tengas contratado (Movistar TV, DirecTV o Claro TV).
¿Dónde ver online, Buse y Trungelliti vs. Nouza y Oberleitner en el US Open 2026?
Si prefieres seguir el partido desde tu celular, tablet o computadora, podrás ver el Buse y Trungelliti vs. Nouza y Oberleitner online y en vivo a través de la plataforma de streaming Disney+ Premium, la cual cuenta con los derechos exclusivos para transmitir todas las canchas del torneo en simultáneo.