Este sábado 13 de septiembre Perú y Portugal continúan su duelo por la Copa Davis 2025 en el estadio Hermanos Buse del Club Lawn Tennis de la Exposición. El duelo se llevará a cabo por el Grupo Mundial 1 en busca de un cupo a las Qualifiers.
¿Cuándo juegan Perú vs. Portugal por Copa Davis?
El segundo día del duelo entre Perú y Portugal será este sábado 13 de septiembre.
A qué hora juegan Perú vs. Portugal
Sábado 13 de septiembre (desde las 2:00 pm)
- Varillas y Buse (Perú) vs. Cabral y Borges (Portugal )
- Ignacio Buse (Perú) vs. Nuno Borges (Portugal )
- Gonzalo Bueno (Perú) vs. Jaime Faria (Portugal )
¿Dónde ver Perú vs. Portugal por Copa Davis?
El duelo entre Perú y Portugal por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2025 será transmitido por TV Perú (Canal 7) en todo el territorio nacional.