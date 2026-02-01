No lo pudo creer: así fue el punto que le dio la victoria a Alcaraz vs. Djokovic | VIDEO

Carlos Alcaraz hizo historia al vencer a Novak Djokovic en la final del Australian Open 2026. El español se impuso con parciales de 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 y se convirtió en el tenista más joven en completar los cuatro Grand Slams del circuito.

De hecho, el actual número 1 del mundo no la tuvo fácil ante la leyenda serbia. Tuvo que remontar el partido tras caer en el primer set. Luego, encontró su mejor juego, pudo acomodarse mejor e imponerse ante su rival.

El segundo, tercer y cuarto set fueron para Alcaraz. La tensión se pudo sentir hasta el punto final, cuando el español tuvo a Djokovic contra las cuerdas en el último game y con su saque. ‘Nole’ falló su golpe paralelo y le dio la victoria al tenista de 22 años.

Así, Alcaraz sumó su séptimo título de Grand Slam, pero estableció el récord de ser el tenista más joven en completar los cuatro grandes. Ahora, el líder del ranking ATP apunta a su siguiente objetivo: Roland Garros 2026

¡ALCARAZ VENCIÓ A DJOKOVIC, ES CAMPEÓN DEL AUSTRALIAN OPEN Y COMPLETÓ EL CAREER SLAM! 🇪🇸🏆#AO26 pic.twitter.com/uOYylV6PxN — ESPN Tenis (@ESPNtenis) February 1, 2026