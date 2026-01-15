Jordan Smith está en boca de todos en el mundo del tenis. Melbourne presenció un hito histórico luego de que el tenista amateur se impusiera en el Million Dollar 1 Point Slam 2026, un nuevo torneo con partidos a un único punto que se viene disputando con la presencia de profesionales y aficionados.

El tenista Smith ya había superado rondas previas a Jannik Sinner cuando quedaban apenas 12 participantes. Después, cuando ya era el último amateur en el torneo, eliminó a Amanda Anisimova y llegó a la última ronda contra la número 117 del mundo: Joanna Garland. La tenista taiwanesa estaba al servicio y fue sorprendida por su rival.

Sin embargo, el partido que realmente ocasionó la euforia de todos, incluido el mismo Carlos Alcaraz, fue el de la victoria ante Sinner. Alcaraz, el número uno del mundo, al ver que Smith vencía a Sinner se tomaba la cabeza como sin poder creerlo, según se vio en un video filtrado en redes sociales.

Tenía cara de incredulidad junto a otros compañeros que veían el partido a través de una pantalla, entre ellos también estaba Frances Tiafoe. Las imágenes se hicieron virales por la gran emoción con la que Alcaraz vivió el final del encuentro.