Carlos Alcaraz González, padre del tenista número 1 del mundo, se pronunció luego de las declaraciones de Juan Carlos Ferrero, exentrenador de Carlos Alcaraz, sobre los motivos de la ruptura entre ambos.

Spain's Carlos Alcaraz kisses the trophy after defeating Italy's Jannik Sinner in the men's singles final tennis match on day fifteen of the US Open tennis tournament at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in New York City on September 7, 2025. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

“Cada uno es libre de opinar con lo que sepa”, dijo Carlos Alcaraz padre en diálogo con EFE a modo de respuesta a Juan Carlos Ferrero, quien indicó que se separaron porque ambos no se pusieron de acuerdo en algunas cuestiones que no eran solo económicas.

Alcaraz celebra con su técnico Juan Carlos Ferrero.

Juan Carlos Ferrero indicó a Marca que se sintió “dolido” debido a esta separación, aunque contaba también con la “tranquilidad de haber hecho los deberes”. Asimismo, indicó que no le cierra la puerta a volver a trabajar en un futuro con Alcaraz, de quien dice que “tiene posibilidades de ser el mejor tenista de la historia”.

Por su parte, el padre de Carlos Alcaraz declinó en hacer más declaraciones y solo se limitó a no engrandecer los posibles rumores de los motivos de la separación. Sobre todo después de que Ferrero haya indicado que parte de ellos tenía que ver con “el entorno de Carlos”.