Como es costumbre, muchas figuras del mundo deportivo internacional aprovecha para hacer un recuento de fotografías o videos para resumir lo mejor que le pasó en el año. En el caso de Carlos Alcaraz, el tenista número uno del mundo, se decidió por hacer una recopilación de 20 fotos en las que no incluye a Juan Carlos Ferrero, su exentrenador hasta hace unas semanas.

Spain's Carlos Alcaraz reacts to a point to Serbia's Novak Djokovic during their men's singles semifinal tennis match on day thirteen of the US Open tennis tournament at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in New York City, on September 5, 2025. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP) / TIMOTHY A. CLARY

En el compilado se puede ver el homenaje a Rafael Nadal en Roland Garros, imágenes familiares o con amigos, entre otros. Sin embargo, no consideró a Ferraro, quien fue su mano derecha durante siete años, es decir, toda su vida profesional.

Como se recuerda, hace unos días se dio a conocer el fin de esta larga relación profesional luego de no llegar a un acuerdo para la renovación del contrato. Esta vez, Alcaraz decidió no incluirlo y escribió “Mi verdadero 2025” en el post de Instagram.