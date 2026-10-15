El tenis peruano tendrá presencia en uno de los torneos más atractivos del calendario europeo. Ignacio Buse figura en el cuadro principal del Erste Bank Open de Viena, donde compartirá escenario con destacados jugadores del circuito ATP, entre ellos Jannik Sinner, Alexander Zverev y Carlos Alcaraz, quien recibió una invitación especial para participar en la competición.

La incorporación del español fue anunciada este jueves 15 de octubre por la organización del torneo, que confirmó su regreso a Viena cinco años después de su primera participación. La noticia aumenta la expectativa por una edición que reunirá a varias de las principales figuras del tenis mundial y en la que Buse buscará seguir consolidándose en el máximo nivel profesional.

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Ignacio Buse, representante peruano en un ATP 500 de alto nivel

La presencia de Ignacio Buse es uno de los puntos de interés para el tenis peruano. El jugador de 22 años viene de protagonizar una importante progresión en el circuito y ya consiguió resultados destacados frente a rivales de primer nivel.

En mayo de 2026, Buse conquistó el ATP 500 de Hamburgo y alcanzó el puesto 32 del ranking mundial, el mejor de su carrera hasta ese momento. Posteriormente, en agosto, ganó el ATP 250 de Winston-Salem, un resultado que reforzó su crecimiento en el circuito profesional.

El peruano también disputó el US Open de 2026, donde superó al estadounidense Marcos Giron en cinco sets antes de caer frente al francés Benjamin Bonzi en la segunda ronda.

Ignacio Buse vs. Zizou Bergs se enfrentaron por la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái. (Foto: Getty Images)

Carlos Alcaraz recibe una invitación para jugar en Viena

La organización del Erste Bank Open anunció que Carlos Alcaraz aceptó una wild card para disputar el torneo, que se desarrollará en la Wiener Stadthalle, en Austria. El español regresará así a una competición en la que alcanzó las semifinales en 2021, cuando tenía 18 años.

Según informó el torneo, la decisión se produjo después del aplazamiento del Six Kings Slam, evento de exhibición que estaba previsto inicialmente para octubre en Arabia Saudí y que fue reprogramado para diciembre debido a la situación en Oriente Medio.

El director del certamen, Herwig Straka, contactó rápidamente con el entorno del tenista español para concretar su participación. Alcaraz llegará a Viena el 24 de octubre y tiene previsto disputar su primer partido el martes 27.

El español Carlos Alcaraz reagisce durante la partida contra el noruego Casper Ruud, en la final del single maschile del US Open 2022, disputada presso l'USTA Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York, el 11 de septiembre de 2022. (Foto de Angela WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

El murciano, que ya ganó el Abierto de Australia, Doha y Tokio durante la temporada 2026, se incorporará a un cuadro que incluye a varios jugadores del top mundial. Su presencia representa uno de los principales atractivos del torneo austriaco.

Sinner, Zverev y otras figuras que competirán en el ATP de Viena

El cuadro anunciado reúne a destacados nombres del tenis internacional. Entre los participantes figuran Jannik Sinner, Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, Frances Tiafoe, Alex de Miñaur, Jakub Mensik, Learner Tien y Tommy Paul.

También aparecen Brandon Nakashima, Luciano Darderi, Francisco Cerúndolo, Andrey Rublev, Lorenzo Musetti, Karen Khachanov, Arthur Fery, Cameron Norrie y Tallon Griekspoor, entre otros jugadores.

Con Alcaraz incorporado a la lista, el torneo contará con seis figuras del top 10, según la información oficial publicada por la organización. La competencia se disputará sobre pista dura cubierta, una superficie que exigirá rapidez de reacción, precisión en el servicio y capacidad para dominar los intercambios.

Para Buse, el desafío será aprovechar su lugar en el cuadro principal y competir ante una de las convocatorias más exigentes de la temporada. El sorteo determinará su primer rival y el posible camino que deberá recorrer en Viena.

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