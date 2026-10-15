Alcaraz se suma al ATP de Viena. Foto: AFP
Alcaraz se suma al ATP de Viena. Foto: AFP
/ SEBASTIEN BOZON
Por Redacción EC

El tenis peruano tendrá presencia en uno de los torneos más atractivos del calendario europeo. Ignacio Buse figura en el cuadro principal del Erste Bank Open de Viena, donde compartirá escenario con destacados jugadores del circuito ATP, entre ellos Jannik Sinner, Alexander Zverev y Carlos Alcaraz, quien recibió una invitación especial para participar en la competición.

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