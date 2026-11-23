Carlos Alcaraz cerró la temporada 2026 con una nueva conquista. El español derrotó por 6-2 y 7(9)-6(7) al alemán Alexander Zverev, número uno del mundo, en la final disputada en el Inalpi Arena de Turín. De esta manera, consiguió por primera vez el título de las ATP Finals, luego de quedarse a las puertas del trofeo en la edición anterior.

Con 23 años, el murciano se sumó a un grupo selecto de campeones. Al ganar la Copa de Maestros, completó la colección de los cuatro títulos de Grand Slam y el torneo que reúne a los mejores jugadores de la temporada. Así, alcanzó una marca que también consiguieron Andre Agassi, Roger Federer y Novak Djokovic, pero que quedó pendiente para Rafael Nadal.

La victoria también amplió su palmarés en el circuito profesional. Alcaraz levantó su sexto trofeo de 2026 y llegó a los 30 títulos como tenista profesional. Además, extendió a 14 partidos su racha de triunfos consecutivos, luego de regresar a la competencia en el US Open tras superar una lesión que lo mantuvo cuatro meses fuera de las canchas.

CARLOS REIGNS SUPREME 👑 Alcaraz claims his first #NittoATPFinals title with a 6-2 7-6 win over Zverev in Turin! https://t.co/olhvymEc9R — Tennis TV (@TennisTV) November 22, 2026

La final tuvo dos momentos distintos. Alcaraz tomó el control desde el primer set y se impuso por 6-2, mientras que en el segundo consiguió una ventaja temprana. Zverev reaccionó, recuperó el quiebre y llevó la definición al tie-break, donde el español resistió la remontada del alemán para cerrar el partido y celebrar en Turín.

El campeonato de las ATP Finals también convierte a Alcaraz en el tercer español que gana este certamen, después de Manuel Orantes, campeón en 1976, y Álex Corretja, vencedor en 1998. Tras sumar este título a sus conquistas en Tokio, Viena y el Masters 1000 de París, el murciano pondrá ahora la mira en la Copa Davis.

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