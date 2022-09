El español Carlos Alcaraz (ATP: 4) ha conseguido meterse a la primera final de Grand Slam de su carrera, luego de vencer por 3-2 al estadounidense Frances Tiafoe (ATP: 26). La impresionante actuación del tenista de 19 años en el US Open podría tener doble festejo: también se convertirá en el número uno del ranking si vence a Casper Ruud (ATP: 7) en el duelo por la corona.

La serie había iniciado cuesta arriba para ‘Carlitos’, dado que perdió el primer set en tie-break (6-8), pero se recuperó en el segundo game y emparejó la historia, con un contundente 6-3. Y en el tercer juego, el hispano volvió a mostrar su eficacia: quebró el servicio de su rival en tres ocasiones y ganó por 6-1.

Sin embargo, Frances Tiafoe no bajó los brazos e igualó la llave con un 6-7 (5-7) y obligó a una instancia más para el desempate. Finalmente, en el quinto juego, otra vez Carlos Alcaraz rompió el saque de su oponente en tres oportunidades y consumó su victoria por 6-3, desatando la alegría de los hinchas en el Arthur Ashe Stadium de Nueva York.

Tras el enfrentamiento, el español reveló sus impresiones sobre el desgastante duelo, que es el tercero consecutivo que gana en cinco games en este US Open. “He tenido muchas faltas en el cuarto set. Podía saborear el triunfo, pero todavía faltaba. Estamos en una semifinal, no podíamos venirnos abajo, había que pelear y aguantar físicamente lo que sea. Iba a resistir, me hubieran tenido que sacar en camilla”, explicó el tenista a ESPN.

De la misma forma, se refirió al partido por la corona de Grand Slam, que podría ser la primera en su carrera. “No es momento de dejarnos llevar por los resultados anteriores, Casper ya sabe lo que es jugar la final, así que aprovechará su experiencia. Yo trataré de mostrar mi estilo y mis características”, manifestó Alcaraz.

Recordemos que la final del US Open se disputará este domingo 11 de septiembre y Carlos se perfila como favorito ante Ruud (se enfrentaron oficialmente por última vez en el ATP de Miami, en abril, y el español ganó por 2-0). De la misma forma, ambos atletas no solo aspiran a obtener el trofeo, sino que el ganador se convertirá en el nuevo número uno del ranking ATP.