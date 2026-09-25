Carlos Alcaraz y las figuras de Team Europe viven con intensidad la Laver Cup. Foto: @tennischannel/Instagram
Carlos Alcaraz y las figuras de Team Europe viven con intensidad la Laver Cup. Foto: @tennischannel/Instagram
Por Redacción EC

La intensidad de la Laver Cup 2026 también se refleja en las reacciones de los jugadores que esperan su turno o acompañan a sus compañeros desde el banco. Una imagen de Team Europe captó a Carlos Alcaraz junto a Arthur Fils, Dominic Stricker, Casper Ruud y Daniil Medvedev reaccionando durante uno de los partidos del torneo.

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