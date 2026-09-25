La intensidad de la Laver Cup 2026 también se refleja en las reacciones de los jugadores que esperan su turno o acompañan a sus compañeros desde el banco. Una imagen de Team Europe captó a Carlos Alcaraz junto a Arthur Fils, Dominic Stricker, Casper Ruud y Daniil Medvedev reaccionando durante uno de los partidos del torneo.

El video muestra a los integrantes del equipo europeo siguiendo con atención lo que ocurre dentro de la cancha. Alcaraz aparece sentado en el centro, con una gorra blanca, mientras Fils está a su izquierda. Stricker aparece detrás del español, Ruud sonríe en la parte posterior y Medvedev lleva una mano hacia su boca, en medio de la reacción ante la jugada.

Carlos Alcaraz y las figuras de Team Europe viven con intensidad la Laver Cup. Foto: @tennischannel/Instagram

Alcaraz y las figuras de Team Europe siguen cada punto

La escena refleja uno de los elementos particulares de la Laver Cup: los tenistas compiten representando a un equipo y permanecen juntos durante las jornadas de competencia.

Por ello, las reacciones desde el banco forman parte del espectáculo del torneo. Los jugadores siguen los encuentros de sus compañeros, celebran los puntos y viven las acciones con una intensidad diferente a la de los tradicionales torneos individuales.

En esta ocasión, la imagen reunió a cinco integrantes de Team Europe: Arthur Fils, Dominic Stricker, Carlos Alcaraz, Casper Ruud y Daniil Medvedev.

¿Qué es la Laver Cup?

La Laver Cup es una competición de tenis por equipos que enfrenta a Team Europe y Team World. El torneo reúne a destacados jugadores del circuito ATP y se disputa durante tres jornadas.

La edición 2026 se celebra del 25 al 27 de septiembre en The O2 de Londres, con Yannick Noah como capitán de Team Europe y Andre Agassi al frente de Team World.

El formato contempla partidos de individuales y dobles. Además, el sistema de puntuación cambia según el día: los triunfos del viernes otorgan un punto, los del sábado dos y los del domingo tres. El primer equipo que alcanza los 13 puntos se queda con el título.

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