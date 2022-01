El Melbourne Summer Set de Australia no ha podido desarrollarse de manera habitual, luego del problema surgido con Novak Djokovic, una de las estrellas participantes. El serbio llegó hasta la sede del certamen con una exención médica, con la cual buscaba competir sin brindar la información sobre su estado de vacunación contra el coronavirus (COVID-19).

La tensa situación todavía está lejos de llegar a una solución y el padre del tenista, Srdjan Djokovic, decidió explicar su postura respecto al caso, elevando sus críticas a todas las autoridades y sorprendió con algunas curiosas comparaciones durante con las declaraciones públicas que brindó.

“Este es el mayor escándalo deportivo diplomático de la historia. Novak es un ídolo, es la luz al final de un túnel y no se apagará ante la oligarquía política, la cual cree que el mundo es suyo”, indicó el progenitor de ‘Nole’.

“Algunos intentan crucificarlo, como lo hicieron con Jesucristo. Quieren humillar y dejar de rodillas a mi hijo. Esta es una lucha política, que no tiene nada ver con el deporte”, agregó Srdjan Djokovic. En tanto, Djordje, hermano de Novak, también aseguró que “no hubo ninguna infracción legal y lo tratan como criminal”.

De la misma forma, Dijana, madre del tenista, expresó su pesar y preocupación por por toda esta circunstancia. “Está detenido como prisionero, eso no es justo, no es humano. El alojamiento es horrible. Es un hotel pequeño para refugiados, con bichos, está sucio, la comida es pésima y no le dan la oportunidad de mudarse a una casa que ya está alquilada”, señaló.

Djokovic seguirá aislado hasta el lunes

Por ahora, la presencia de Novak Djokovic en el Australian Open es incierta, puesto que recién el lunes se tomará la decisión final sobre su deportación. En primera instancia, el gobierno de Australia había confirmado dicha postura legal y canceló la visa del atleta, pero los abogados de ‘Nole’ apelaron la disposición.