Clemente y Musso vs. Moebius y Candela García Calderón en vivo: transmisión del partido por Peugeot Asia Open 2026

Irma Clemente y Milagros Musso vs. Úrsula Moebius y María Candela García Calderón EN VIVO se enfrentan en la playa del Golf por la semifinal de la Categoría Damas del Peugeot Asia Open 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 21 de febrero de 2026, a las 5:30 p.m. en la Cancha 1. ¿Dónde ver? El resumen del partido lo podrás ver en El Comercio, acompañada por una galería.

