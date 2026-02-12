Clemente y Musso vs. Estrada y Natal en vivo: transmisión del partido por Peugeot Asia Open 2026

Resumen

Clemente y Musso vs. Estrada y Natal en vivo se enfrentan por la fecha 1 de la Peugeot Asia Open 2026. Sigue todos los detalles del partido que organiza El Comercio e IGMA Sports.
Por Redacción EC

Irma Clemente y Milagros Musso vs Elyse Estrada y Gianna Natal EN VIVO se enfrentan en la playa del Golf por la fecha 1 del Grupo A de la Categoría Damas de la Peugeot Asia Open 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, viernes 13 de febrero de 2026, a las 6:00 p.m. en la Cancha 2 ¿Dónde ver? El resumen del partido lo podrás ver en El Comercio, acompañada por una galería.

