Copa Davis 2018: David Ferrer metió a España en semifinales en un partido épico

España se clasificó para las semifinales de la Copa Davis tras remontar e imponerse 3-2 a Alemania en cuartos, después que David Ferrer ganara este domingo en el quinto partido a Phillipp Kohlschreiber 7-6 (7/1), 3-6, 7-6 (7/4), 4-6 y 7-5.

Ferrer necesitó cinco sets y 4 horas y 51 minutos para culminar la remontada de la eliminatoria que había iniciado Rafael Nadal en el primer partido del día ante Alexander Zverev, después que España iniciara el día perdiendo 2-1 tras caer el sábado en el dobles.

La victoria de Ferrer mete a España en su primera semifinal desde hace seis años, donde se enfrentará del 14 al 16 de septiembre a Francia, vigente cmapeona, que este domingo venció a Italia 3-1.

"Es un día inolvidable, un día muy especial, no sé como lo he hecho, he intentado darlo todo, esta competición es lo máximo que me ha pasado en mi vida", afirmó Ferrer tras el partido.

- Tirando de garra -



El español tiró de garra y orgullo en un épico partido, en el que viento dificultó el juego de los tenistas y que se tuvo que parar unos minutos por la lluvia, que cayó sobre la plaza de toros de Valencia.

Ferrer comenzó bien en el primer set, donde rompió el servicio del alemán para ponerse 4-2, pero Kholschreiber ganó dos juegos consecutivos para volver a igualar el encuentro.

La manga se decidió en el 'tie-break' que Ferrer cerró con un globo que parecía irse fuera.

El germano elevó su nivel en el segundo set, mostrándose más agresivo y dos roturas consecutivas le colocaron con 5-3 arriba y con servicio para cerrar la manga e igualar el partido.

Kohlschreiber hacia daño con su saque en un partido muy igualado, en el que ninguno de los dos daba ningún punto por perdido.

El tercer set se decidió en el desempate poniéndose Ferrer por delante 2-1, pero el alemán aguantó la cuarta manga hasta conseguir una rotura en el décimo juego que le daba el cuarto set y forzaba el quinto.

En la última manga, Ferrer arrancó ganando 3-1, pero el alemán volvió a enchufarse al encuentro para ponerse 4-3 arriba.

#ESPGER 🇪🇸Para guardarlo: @DavidFerrer87 y el punto final, la emoción y el festejo con sus compañeros. Todo en 60 segundos de 📽️📺🇪🇸 pic.twitter.com/VvS6QqXH5q — Copa Davis (@CopaDavis) 8 de abril de 2018

Ferrer veía escaparse el encuentro cuando se encontró con dos puntos de 'break' en el octavo juego, pero logró salvar la situación y colocar el 4-4.

El alemán acusó el golpe de la oportunidad perdida y en el undécimo juego, Ferrer le rompió el servicio para luego rubricar la victoria con el suyo y continuar la fiesta iniciada por Nadal.

- Nadal imperial -



El número uno del mundo se impuso a Alexander Zverev 6-1, 6-4 y 6-4, en 2 horas y 16 minutos, igualando la eliminatoria, como ya hiciera el viernes tras la derrota de Ferrer en el primer partido.

Zverev, número cuatro del mundo, sigue sin poder ganar a Nadal, ante el que ya había caído en las tres ocasiones anteriores en que ambos se habían enfrentado en el circuito mundial.

Nadal impuso su experiencia ante el joven número uno alemán, que se mostró nervioso cometiendo hasta 57 errores no forzados.

"El primer set ha sido fantástico, he jugado muy bien. Después ha habido momentos en que he perdido un poco el control del partido porque él pega fuerte y yo también llevaba tiempo sin competir", explicó el número uno del mundo.

"Pero, en general he sabido manejar bien los tiempos del partido", aseguró Nadal, que volvía a la competición casi tres meses después de abandonar en el Abierto de Australia por lesión.

Nadal rompió el primer servicio a su rival para ponerse 2-0 por delante y llevar la iniciativa para acabar llevándose el primer set por un inapelable 6-1.

En el segundo set, el alemán empezó a jugar algo mejor, pero una rotura en el quinto juego puso en ventaja a Nadal, que gestionó para ganar 6-4.

En la última manga, ante un alemán nervioso, que tiraba su raqueta, fruto de su impotencia, Nadal volvió a meter intensidad hasta ponerse 4-1 y gestionar su ventaja para llevarse el partido.