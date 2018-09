Benoit Paire, que debuta en esta competición, y Pablo Carreño abrirán este viernes (1:30 p.m. hora de Francia y 8:30 a.m. hora de Argentina) la eliminatoria de semifinales Francia-España del Grupo Mundial de la Copa Davis 2018 que se disputa este fin de semana en el estadio Pierre Mauroy de Lille, un recinto con capacidad para 26.429 espectadores, tras el sorteo realizado este jueves en este mismo escenario.

Seguirá el duelo entre Roberto Bautista y Lucas Pouille.

España vs. Francia EN VIVO ONLINE: todos los canales que transmiten

(Foto: Copa Davis)

El sábado (2:00 p.m. hora de Francia y 9:00 a.m. hora de Argentina) se disputará el encuentro de dobles entre Feliciano López-Marcel Granollers y Julien Benneteau-Nicolas Mahut.

El domingo tendrán lugar los dos últimos encuentros individuales. Comenzarán (1:00 p.m. hora de Francia y 8:00 a.m. en Argentina) con el duelo entre los dos números uno, Carreño y Pouille, y a continuación, si la eliminatoria no está decidida ya, saltarán Bautista y Paire.

Los capitanes, Sergi Bruguera y Yannick Noah tienen hasta una hora antes para cambiar las formaciones.

El ganador de esta semifinal se enfrentará al que venza de la que se disputa en estas mismas fechas en Zadar entre Croacia y Estados Unidos. La final se jugará del 23 al 25 de noviembre

El juez árbitro de la eliminatoria es el australiano Wayne McKewen y los árbitros, el británico James Keothavong y la serbia Marijana Veljovic. El arbitro de vídeo es la polaca Anna Kurek.

Programa de la eliminatoria:



- Viernes. A partir de las 8:30 a.m. hora de Argentina:



Benoit Paire (FRA) - Pablo Carreño (ESP)



seguido de



Lucas Pouille (FRA) - Roberto Bautista (ESP)



- Sábado. A partir de las 9:00 a.m. hora de Argentina:



Julien Bennetau-Nicolas Mahut (FRA) -- Feliciano López-Marcel Granollers.



- Domingo. A partir de las 8:00 a.m. hora de Argentina:



Lucas Pouille (FRA) - Pablo Carreño (ESP)



seguido de:



Benoit Paire (FRA) -- Roberto Bautista (ESP)