Copa Davis 2019 | Chile vs. Austria EN VIVO: Nicolás Jarry vs. Jurij Rodionov en el inicio de la serie

Copa Davis 2019 EN VIVO | Chile vs. Austria EN DIRECTO ONLINE: sigue el partido Nicolás Jarry y Jurij Rodionov de este viernes (desde las 11:00 a.m. de Chile / 9:00 a.m. de Perú), con transmisión de TVN, que abrirá la serie en busca de llegar al Grupo Mundial. Para ver tenis en vivo sigue la web de El Comercio.

El primer partido de la serie Chile vs. Austria lo protagonizarán Jarry (41° del ránking ATP) y el joven Rodionov (197°). Se espera que el sureño le otorgue el primer punto del partido de Copa Davis a su equipo.

El mismo viernes, en el segundo turno, se enfrentarán Christian Garín (95°) y Dennis Novak (154°), en un duelo que podría ser clave para las aspiraciones tanto de Chile como del local Austria.

Para esta serie, el capitán de Chile Nicolás Massú contará con sus mejores raquetas. Mientras que Austria no podrá contar con Dominic Thiem, número 8 del ránking ATP.

Copa Davis 2019 | Más sobre el Chile vs. Austria

En la jornada del sábado, día final de la serie Chile vs. Austria, la dupla chilena Hans Podlipnik - Julio Peralta le hará frente al dúo integrado por Jürgen Melzer y Oliver Marach, aunque este último es duda.

En tanto, Nicolás Jarry y Dennis Novak se verán las caras en el cuarto partido, dejando a Christian Garín y Jurij Rodionov en el último juego.

Copa Davis 2019 | Chile vs. Austria: programación por días

Viernes 1 de febrero:



Jurij Rodionov vs. Nicolás Jarry; Dennis Novak vs. Christian Garín | Desde las 11:00 a.m. de Chile (9:00 a.m. de Perú)

Sábado 2 de febrero:



Oliver Marach - Jürgen Melzer vs. Hans Podlipnik - Julio Peralta; Dennis Novak vs. Nicolás Jarry; Jurij Rodionov vs. Christian Garín | Desde las 9:00 a.m. de Chile (7:00 a.m. de Perú)