Copa Davis: Así se escuchó el Himno Nacional peruano en Alemania antes del duelo por los ‘qualifiers’

El orgullo peruano se hizo escuchar fuerte en Düsseldorf (Alemania). Antes del inicio de la serie de qualifiers de la Copa Davis 2026, la delegación peruana entonó el Himno Nacional del Perú en el Castello Düsseldorf, sede de la primera ronda clasificatoria ante Alemania.

El momento patriótico tuvo lugar justo antes del primer punto oficial, con el equipo nacional formado y la bandera ondeando mientras el himno nacional sonaba en el recinto europeo, generando emoción entre los presentes y el grupo de seguidores peruanos que acompañó al equipo en esta gira histórica.

La serie se disputa viernes 6 y sábado 7 de febrero de 2026, como parte de la primera ronda de los ‘qualifiers’ de la Copa Davis, donde Perú afronta una de sus pruebas más exigentes de la temporada frente a un rival de nivel europeo.

El equipo peruano está capitaneado por Luis Horna, con figuras como Juan Pablo Varillas (líder del equipo), Gonzalo Bueno, Arklon Huertas del Pino y el juvenil Ignacio Buse, quien entrará en el equipo en modalidad de dobles mientras se recupera de una lesión que le impidió jugar singles.

Por su parte, Alemania, sin su estrella Alexander Zverev, presenta una poderosa selección con Jan-Lennard Struff y Yannick Hanfmann, ambos dentro del Top 100 de la ATP, así como una de las duplas de dobles más destacadas del circuito con Tim Puetz y Kevin Krawietz.

La disputa en Düsseldorf es clave para Perú: de avanzar, se enfrentaría al ganador de la llave entre Dinamarca y Croacia, con la mira puesta en acercarse a las Finales de la Davis Cup 2026.