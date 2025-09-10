La delegación blanquirroja, con Luis Horna de capitán, será local en el Club Lawn Tennis de la Exposición.
La delegación blanquirroja, con Luis Horna de capitán, será local en el Club Lawn Tennis de la Exposición.
Redacción EC
Redacción EC

La selección peruana de tenis enfrentará a su similar de Portugal, por el Grupo Mundial I de la , con Ignacio Buse en un gran momento de su carrera.

LEE TAMBIÉN: Papa León XIV firma camiseta de Universitario de Deportes y posa junto a ella | VIDEO

Pese al gran nivel del rival, los deportistas nacionales tienen la plena confianza en hacer respetar la localía para acceder a la siguiente ronda.

Luis Horna es el capitán blanquirrojo y eligió a los mejores elementos que tenemos en el circuito para medirnos ante loe europeos.

MIRA: Sergio Peña: “A la gente pedirle respeto, hacia todos mis compañeros, a mí, que damos la cara por el país”

TEAM PERÚ

Ignacio Buse (112°), Gonzalo Bueno (209°), Juan Pablo Varillas (336°) y Alexander Merino (117° ATP en dobles).

PORTUGAL

Nuno Borges (52°), Jaime Faria (124°), Henrique Rocha (170°), Frederico Ferreira (242°), Francisco Cabral (32° ATP en dobles).

La serie se disputará en el Club Lawn Tennis de la Exposición desde el viernes 12 de septiembre a las 16:00 horas y el sábado 13 de septiembre a las 14:00 horas.

PRECIO DE LAS ENTRADAS

- Oriente Alta: S/. 145.00

- Oriente Baja: S/. 165.00

- Occidente Alta: S/. 165.00

- Occidente Baja: S/. 190.00

- Norte: S/. 285.00

- Sur: S/. 285.00

- Box (para 6 personas): S/. 2,300.00

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC