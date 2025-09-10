La selección peruana de tenis enfrentará a su similar de Portugal, por el Grupo Mundial I de la Copa Davis, con Ignacio Buse en un gran momento de su carrera.
Pese al gran nivel del rival, los deportistas nacionales tienen la plena confianza en hacer respetar la localía para acceder a la siguiente ronda.
Luis Horna es el capitán blanquirrojo y eligió a los mejores elementos que tenemos en el circuito para medirnos ante loe europeos.
TEAM PERÚ
Ignacio Buse (112°), Gonzalo Bueno (209°), Juan Pablo Varillas (336°) y Alexander Merino (117° ATP en dobles).
PORTUGAL
Nuno Borges (52°), Jaime Faria (124°), Henrique Rocha (170°), Frederico Ferreira (242°), Francisco Cabral (32° ATP en dobles).
La serie se disputará en el Club Lawn Tennis de la Exposición desde el viernes 12 de septiembre a las 16:00 horas y el sábado 13 de septiembre a las 14:00 horas.
PRECIO DE LAS ENTRADAS
- Oriente Alta: S/. 145.00
- Oriente Baja: S/. 165.00
- Occidente Alta: S/. 165.00
- Occidente Baja: S/. 190.00
- Norte: S/. 285.00
- Sur: S/. 285.00
- Box (para 6 personas): S/. 2,300.00
