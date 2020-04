Novak Djokovic, número uno del mundo del ránking ATP, anunció hace unas semanas que junto con Roger Federer y Rafael Nadal han creado un fondo de ayuda económica dirigida a los tenistas ubicados fuera del top 100 de la clasificación, quienes están pasándola mal en medio de la crisis provocada por el coronavirus.

"La mayoría de jugadores entre los puestos 200 y 250 o entre 700 y mil no son apoyados por sus respectivas federaciones, no tienen patrocinadores y dependen de sí mismos”, aseguró el serbio el día que lanzó la iniciativa.

Sin embargo, Dominic Thiem, tercer clasificado del ATP y que se ha embolsado millones de dólares en premios por torneo ganado en el circuito, ha criticado la campaña difundida por Djokovic. El austriaco afirmó que los sus colegas no están seriamente comprometidos mientras dure la paralización de las actividades por causa del COVID-19.

Thiem es el actual 4 del ranking ATP. (Foto: Twitter)

“Seamos honestos: ninguno de los jugadores que está en el fondo del ránking está necesariamente luchando por su vida o muriéndose de hambre. He visto jugadores en el ITF Tour que no se comprometen al deporte al 100%. Muchos de ellos no son muy profesionales. No veo por qué debería darles dinero", declaró al medio austriaco Kronen Zeitung.

“Prefiero donar dinero a personas o instituciones que realmente lo necesitan. No existe ninguna profesión u oficio en este mundo que te garantice éxito o grandes ingresos en los primeros años de tu carrera. Ninguno de los jugadores que estamos en la parte alta del ránking hemos dado por hecho eso, sino que hemos peleado y hemos trabajado, a nuestra manera, para alcanzar la cima”, sentenció Thiem.

