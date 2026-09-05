El deporte de élite no solo se define por la potencia del servicio o la precisión de un ‘passing shot’, sino también por aquellos pequeños imprevistos que escapan del radar del entrenamiento y terminan convirtiéndose en insólitas anécdotas de vestuario. Eso es precisamente lo que le ocurrió a Carlos Alcaraz en pleno US Open, donde un imponderable de su indumentaria terminó acaparando la atención tanto o más que sus exhibiciones dentro del ‘field’ neoyorquino.

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El murciano sorprendió en la tercera ronda al saltar a la pista del Arthur Ashe luciendo una camiseta blanca por debajo de su habitual prenda de tirantes, un diseño sin mangas inspirado en la NBA que había estrenado junto a la marca Nike y una colaboración con el rapero Travis Scott. El ajustado corte del atuendo original no solo dejaba al descubierto sus brazos, sino que durante sus partidos previos ante Safiullin y Faria le generó una molestia constante: el roce de la tela terminó mostrando de más en la zona del pecho, obligándolo a reacomodarse la prenda de manera reiterada en medio de los puntos.

Tras imponerse sin contratiempos al chino Yibing Wu por 6-3 y 6-4, el número dos del ranking mundial no esquivó el tema y explicó el motivo de su nuevo ‘look’ con la frescura que lo caracteriza. “Creo que vi demasiado mi pezón últimamente. Sentí que podía esconderlo al menos durante un partido”, confesó entre risas en la zona mixta, admitiendo además que en su presentación anterior esa situación llegó a distraerlo levemente en algunos pasajes del juego.

"Sentí que mostré demasiado el pezón últimamente"🎙️



Carlos Alcaraz contó por qué usó una remera blanca abajo. pic.twitter.com/OpRLiAqhKw — Diario Olé (@DiarioOle) September 5, 2026

El caso de Alcaraz revivió de inmediato en los pasillos de Flushing Meadows el antecedente de Eugenie Bouchard, quien en su momento debió recurrir al uso de cintas o prendas protectoras internas para evitar la incomodidad por la fricción del tejido con la piel. Lejos de polemizar con la marca deportiva que lo viste, Carlitos aclaró que la decisión de sumar la segunda capa de tela fue 100% suya y que, al sentirse mucho más cómodo, mantendrá la indumentaria para sus próximos desafíos.

Con el percance textil resuelto y el foco puesto en lo deportivo, el pupilo de Juan Carlos Ferrero ya alista su raqueta para enfrentar en los octavos de final al estadounidense Tommy Paul. En Nueva York, donde la exigencia de la cancha rápida no perdona la más mínima distracción, Alcaraz demostró que para seguir firme en la ruta hacia el título no hay detalle menor, incluso si se trata de ajustar la vestimenta a tiempo.

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