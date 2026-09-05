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Resumen

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Carlos Alcaraz bromea sobre su cambio de ropa en el US Open. (Foto: Agencias)
Carlos Alcaraz bromea sobre su cambio de ropa en el US Open. (Foto: Agencias)
Por Marco Quilca León

El deporte de élite no solo se define por la potencia del servicio o la precisión de un ‘passing shot’, sino también por aquellos pequeños imprevistos que escapan del radar del entrenamiento y terminan convirtiéndose en insólitas anécdotas de vestuario. Eso es precisamente lo que le ocurrió a Carlos Alcaraz en pleno US Open, donde un imponderable de su indumentaria terminó acaparando la atención tanto o más que sus exhibiciones dentro del ‘field’ neoyorquino.

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