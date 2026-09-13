Alexander Zverev volvió a tocar la gloria en el circuito ATP al consagrarse campeón del US Open 2026 tras derrotar en la final al estadounidense Ben Shelton en cuatro sets. Sin embargo, más allá de la brillante exhibición tenística desplegada sobre el cemento de Nueva York, el momento cumbre de la jornada se vivió durante la ceremonia de premiación, donde el germano brindó un emotivo discurso cargado de fortaleza personal, gratitud familiar y bromas sobre la larga espera para levantar grandes trofeos.

Con el trofeo de su segundo Grand Slam en manos, el raquetista teutón comenzó reconociendo a su rival de turno y a la atmósfera familiar en los banquillos: “Ben, eres un jugador increíble. Es tu primera final, pero estoy seguro de que jugarás más finales y ganarás este torneo. Quiero agradecer también a tu equipo y a tu familia porque me recuerdan mucho a la mía, están muy unidos”, señaló Zverev, antes de soltar entre risas una frase que reflejó su desahogo profesional: “He esperado 30 años para ganar un Grand Slam y he conseguido dos en tres meses”.

No obstante, la parte más conmovida de su intervención llegó al recordar el papel fundamental de su progenitora, Irina Zvereva, en su trayectoria de superación personal. Zverev evocó el arduo pasaje de su infancia cuando le diagnosticarion diabetes tipo 1 a los cuatro años, una condición que llevó a diversos especialistas médicos a augurar un panorama sombrío e inalcanzable para la práctica del deporte de alta competencia.

Las emotivas palabras de Alexander Zverev dedicadas a su madre tras consagrarse campeón del US Open:



🗣️ "Quiero agradecer a una persona más que en realidad nunca mira mis partidos, pero es la persona más importante en mi carrera y en mi vida en general".



🗣️ "Cuando a tu hijo de… — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) September 13, 2026

En medio de los ovaciones en el Arthur Ashe Stadium, el tenista de Hamburgo rememoró con firmeza la valentía con la que su madre desafió dichos diagnósticos. “Quiero agradecer a una persona que nunca ve mis partidos, pero es la más importante en mi vida tenística y en mi vida en general. Cuando a tu hijo de cuatro años le diagnostican diabetes, y los médicos en la oficina te dicen que la vida y el deporte serán muy limitados, se necesita una madre muy fuerte para salir y decir: ‘Mi hijo estará dondequiera que quiera estar. Si quiere ser tenista, lo será; si quiere hacer otra cosa, la hará, pero esta enfermedad no nos definirá’”, expresó emocionado.

El consagrado deportista concluyó su dedicatoria subrayando que la resiliencia materna fue la clave para derribar cualquier barrera médica: “Mi madre es la persona más importante y fuerte que conozco, se necesita una mujer increíblemente fuerte para hacer lo que ella hizo”. De esta manera, Zverev no solo ratificó su excelso presente deportivo al sumar su segundo grande del año tras Roland Garros, sino que inmortalizó un poderoso testimonio de vida que trasciende las fronteras del tenis internacional.