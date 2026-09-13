Zverev rindió un sentido homenaje a Irina Zvereva en la ceremonia de premiación. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)
Zverev rindió un sentido homenaje a Irina Zvereva en la ceremonia de premiación. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)
/ ANGELA WEISS
Por Redacción EC

Alexander Zverev volvió a tocar la gloria en el circuito ATP al consagrarse campeón del US Open 2026 tras derrotar en la final al estadounidense Ben Shelton en cuatro sets. Sin embargo, más allá de la brillante exhibición tenística desplegada sobre el cemento de Nueva York, el momento cumbre de la jornada se vivió durante la ceremonia de premiación, donde el germano brindó un emotivo discurso cargado de fortaleza personal, gratitud familiar y bromas sobre la larga espera para levantar grandes trofeos.

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