Dana Guzmán subió a lo más alto del podio y le entregó a Perú una nueva medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La tenista nacional se impuso por 2-0 a la argentina Jazmín Ortenzi en la final de singles femenino y completó una actuación destacada en el torneo disputado en territorio argentino.

La representante peruana salió decidida a marcar diferencias y tuvo un primer set prácticamente perfecto. Guzmán controló los intercambios desde el fondo de la cancha, aprovechó las oportunidades que generó y no permitió que su rival encontrara respuestas. El resultado fue contundente: 6-0 para la peruana en apenas el primer parcial.

Ortenzi intentó cambiar la historia en el segundo set y consiguió plantear un partido mucho más parejo. Sin embargo, Guzmán mantuvo la concentración en los momentos importantes y evitó que la argentina pudiera forzar un tercer parcial. Con un sólido 6-3, la tenista peruana aseguró la victoria y cerró la final en sets corridos.

🎾🇵🇪 ¡𝗣𝗘𝗥𝗨́, 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗘𝗢́𝗡 𝗦𝗨𝗥𝗔𝗠𝗘𝗥𝗜𝗖𝗔𝗡𝗢 𝗗𝗘 𝗧𝗘𝗡𝗜𝗦!



🥇 ¡Dana Guzmán, medalla de oro! La tenista peruana venció a la argentina Jazmín Ortenzi por 6-0 y 6-3 y se consagró campeona en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.



¡Qué alegría, Dana! 🇵🇪🔥 Gracias… pic.twitter.com/v21tHjdrpr — ipdperu (@ipdperu) September 26, 2026

El triunfo convirtió a Guzmán en una de las protagonistas de la delegación peruana en Santa Fe 2026. Su medalla de oro también permitió que Perú continúe ampliando su cosecha en el certamen, con 27 preseas doradas, 30 de plata y 39 de bronce, para alcanzar un total de 96 medallas.

De esta manera, Dana Guzmán vuelve a dejar al tenis peruano en lo más alto y suma una conquista importante a su trayectoria. Su actuación en la final reflejó la solidez que mostró durante la competencia y le permitió cerrar su participación en los Juegos Suramericanos con el título de campeona.

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