Dana Guzmán conquista el oro para Perú en tenis en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. (Foto: Comité Olímpico Peruano)
Dana Guzmán conquista el oro para Perú en tenis en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. (Foto: Comité Olímpico Peruano)
Por Redacción EC

Dana Guzmán subió a lo más alto del podio y le entregó a Perú una nueva medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La tenista nacional se impuso por 2-0 a la argentina Jazmín Ortenzi en la final de singles femenino y completó una actuación destacada en el torneo disputado en territorio argentino.

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