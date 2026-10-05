¡Insólito! Medvedev es descalificado en Pekin tras pegarle un pelotazo en el ojo a un espectador. (Foto: AFP)
¡Insólito! Medvedev es descalificado en Pekin tras pegarle un pelotazo en el ojo a un espectador. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Daniil Medvedev protagonizó un polémico episodio en el ATP 500 de Pekín. El tenista ruso fue descalificado durante la semifinal ante Novak Djokovic luego de lanzar una pelota hacia las tribunas en un momento de frustración y terminar impactando en el rostro de un espectador.

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