Daniil Medvedev protagonizó un polémico episodio en el ATP 500 de Pekín. El tenista ruso fue descalificado durante la semifinal ante Novak Djokovic luego de lanzar una pelota hacia las tribunas en un momento de frustración y terminar impactando en el rostro de un espectador.

La acción ocurrió cuando Medvedev perdía 7-5 y 5-3. Tras ceder un punto, el exnúmero 1 del mundo golpeó una pelota que terminó llegando a la primera fila e impactó en el ojo izquierdo de un aficionado. El espectador tuvo que abandonar su asiento para recibir atención médica.

El juez de silla decidió expulsar inmediatamente al ruso del partido, por lo que Djokovic avanzó a la final sin necesidad de completar el encuentro. El serbio, de 39 años, volverá a disputar una definición del circuito ATP desde la final del Abierto de Australia que perdió en enero ante Carlos Alcaraz.

La descalificación también tendrá un fuerte impacto para Medvedev fuera de la cancha. De acuerdo con el reglamento de la ATP, perderá los 219.295 dólares que había acumulado como premio en Pekín y los 200 puntos correspondientes a su llegada a las semifinales. Además, podría recibir una sanción económica adicional tras la investigación disciplinaria.

El castigo también afectará su posición en el ranking mundial. Medvedev perderá una plaza y pasará del quinto al sexto lugar, con 3.810 puntos. Mientras tanto, Djokovic buscará ampliar su impresionante dominio en Pekín, donde ya conquistó seis títulos y acumula 33 victorias consecutivas.

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