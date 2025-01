Novak Djokovic vs Nishesh Basavareddy EN DIRECTO GRATIS HOY: transmisión del partido por la primera ronda del Australia Open. El duelo se juega hoy lunes 13 de agosto en el Rod Laver Arena. El partido se puede ver por Eurosport en España. ESPN y Disney Plus en Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. ¿A qué hora juegan? El juego está programado para disputarse a partir de las 3 a.m. (hora peruana) y 10:00 a.m. (hora española).

