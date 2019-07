Djokovic vs. Goffin EN VIVO partido de cuartos de final en Wimbledon 2019

Djokovic vs. Goffin VIVO ONLINE | EN DIRECTO el partido por los cuartos de final de Wimbledon 2019 en la Cancha Central desde las 7:00 a.m. (horario peruano) con transmisión de ESPN y el servicio de streaming de ESPN Play.

El duelo entre Djokovic y Goffin será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, puntos, incidencias, entrevistas y resultado del cotejo que define a uno de los clasificados a las semifinales de Wimbledon 2019.

Novak Djokovic, vigente campeón de Wimbledon, continuará con la defensa titular frente al belga David Goffin, en una contienda que tiene como favorito al serbio. El encuentro se desarrollará este miércoles 10 de julio.

‘Nole’ accedió a esta etapa del certamen por undécima ocasión en los últimos trece años. El número uno del mundo ha vencido al francés Ugo Humbert con parciales de 6-3, 6-2 y 6-3 en una hora y 44 minutos.

Hasta aquí, Djokovic solo ha cedido un set frente al polaco Hubert Hurkacz, partido que ganó por 3-1. El serbio también venció al estadounidense Denis Kudla y el alemán Philipp Kohlschreiber por 3-0, en las rondas anteriores.

Por su lado, David Goffin terminó con los sueños de Fernando Verdasco. El belga batió 3-1 al español con parciales de 7-6, 2-6, 6-3 y 6-4, en un compromiso que se prolongó por tres horas y un minuto.

El belga, ubicado en el puesto 21 del ránking ATP, también dejó en el camino al ruso Daniil Medvedev, el francés Jeremy Chardy y el estadounidense Bradley Klahn.

Será el octavo enfrentamiento entre ambos. En seis ocasiones cayó la victoria del lado Djokovic y en dos, en el de Goffin, incluyendo la última en 2017 en el Masters 1000 de Montecarlo, sobre tierra batida.

Djokovic vs Goffin: horarios del partido

Perú 7:00 a.m.

Ecuador 7:00 a.m.

Colombia 7:00 a.m.

México 7:00 a.m.

Bolivia 8:00 a.m.

Paraguay 8:00 a.m.

Chile 8:00 a.m.

Venezuela 8:00 a.m.

Argentina 9:00 a.m.

Uruguay 9:00 a.m.

Brasil 9:00 a.m.

España 2:00 p.m.



Con información de EFE