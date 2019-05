Djokovic vs. Schwartzman EN VIVO vía ESPN: por las semifinales del Masters de Roma | EN DIRECTO

Novak Djokovic vs. Diego Schwartzman EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido de este sábado (1:00 p.m. hora de Perú / 20:00 hora local), por la segunda semifinal del Masters 1000 de Roma. El duelo será transmitido por ESPN. En el otro encuentro de esta instancia, Rafael Nadal se medirá contra el griego Stefanos Tsitsipas.

Djokovic, cuatro veces campeón en Roma, se enfrentará a Schwartzman, quien selló este viernes con un 6-4 y 6-1 ante el japonés Kei Nishikori sus primeras semifinales en un Masters 1000.

Djokovic vs. Schwartzman EN VIVO EN DIRECTO: horarios en el mundo

Argentina - 15:00 horas

Perú - 13:00 horas

Colombia - 13:00 horas

México - 13:00 horas

Ecuador - 13:00 horas

Chile - 15:00 horas

Uruguay - 15:00 horas

Brasil - 15:00 horas

España - 20:00 horas

Italia - 20:00 horas

Estados Unidos (Nueva York y Miami) - 14:00 horas

"Me divertí en la cancha porque salió casi todo lo que hice. Es una semana que vengo jugando muy bien, disfrutando, después de un período en el que no me sentí cómodo. Estoy contento de volver a sentirme bien", afirmó Schwartzman a EFE en el Foro Itálico.

Se verá las caras con Novak Djokovic, que tuvo que salvar dos bolas de partido antes de poder imponerse 4-6, 7-6(6) y 6-4 a Del Potro tras una batalla de tres horas y un minuto.

Juan Martín del Potro, número 9 del mundo, jugó uno de sus mejores partidos de los últimos años, pero se rindió ante un Djokovic que saldrá este sábado con una ventaja de 2-0 en los precedentes ante Schwartzman.

"La diferencia la hizo la suerte en los momentos decisivos del desempate del segundo set. Él estaba jugando muy bien. Yo lo di todo hasta el final. Hacia el final del primer él empezó a golpear muy bien desde las dos esquinas, me creó muchos problemas", afirmó Djokovic al acabar el partido.

"Pero nunca perdí confianza en que podía remontar el partido. Él falló un par de puntos fundamentales en el desempate, también un 'drive' cómodo en el tercer set para quitarme el saque. Esto es lo que pasa, este deporte es esto. Estoy contento por haberme impuesto", agregó.

El serbio se verá las caras con el argentino Diego Schwartzman en las semifinales de este sábado: "Pensaré mañana en Schwartzman, estoy contento que Diego esté en semifinales. Es un gran chico y un gran jugador, pero antes quiero descansar". (AFP/EFE)