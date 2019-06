Djokovic vs. Thiem EN VIVO ONLINE vía ESPN: juegan por la semifinal de Roland Garros 2019

Djokovic vs. Thiem VIVO ONLINE | EN DIRECTO | Sigue el segundo partido de las semifinales de Roland Garros 2019 en el Court Philippe Chatrier. El encuentro fue inicialmente pactado para el viernes, pero por lluvia y fuerte viento se jugará el sábado a las 5:00 a.m.

Previa

El duelo entre Djokovic y Thiem será uno de los más atractivos en el Abierto de Francia. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, puntos, incidencias, entrevistas y resultado del cotejo que definirá al finalista de Roland Garros 2019.

Novak Djokovic y Dominic Thiem se batirán este viernes 7 de junio en la segunda semifinal de Roland Garros 2019. El ganador de este encuentro se enfrentará en la gran final del domingo al vencedor del clásico que jugarán Roger Federer y Rafael Nadal.

El serbio y el austriaco debían disputar sus partidos por cuartos de final el último miércoles. Sin embargo, la jornada se suspendió por mal tiempo. Entonces, ambos duelos fueron reprogramados para el jueves.

‘Nole’ se midió a Alexander Zverev. El número uno del mundo en el ránking ATP necesitó dos horas y 12 minutos para dejar en el camino al ‘Principito’ en tres sets corridos con parciales de 7-5, 6-2 y 6-2.

Por su lado, Thiem no tuvo problemas para eliminar a Karen Khachanov, quien había eliminado a Juan Martín del Potro. El austriaco dio cuenta del ruso en solo una hora y 50 minutos. La victoria fue por tres a cero (6-2, 6-4 y 6-2).

“Thiem está en el lugar que se merece, sobre todo en tierra batida, que es donde juega su mejor tenis", aseguró Djokovic. “Cada día miro más la historia y en ningún otro sitio puedes escribirla mejor que en los Grand Slam”, añadió ‘Nole’ sobre sus ambiciones.

“Djokovic ha recuperado su forma y está jugando el mejor tenis de su vida. Estoy en semifinales contra los tres mejores jugadores de todos los tiempos. Voy a hacer todo lo posible por ganarles”, señaló el austriaco.

Djokovic vs. Thiem: horarios del partido

Perú 7:50 a.m.

Ecuador 7:50 a.m.

Colombia 7:50 a.m.

México 7:50 a.m.

Bolivia 8:50 a.m.

Paraguay 8:50 a.m.

Chile 8:50 a.m.

Venezuela 8:50 a.m.

Argentina 9:50 a.m.

Uruguay 9:50 a.m.

Brasil 9:50 a.m.

España 2:50 p.m.