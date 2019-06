Djokovic vs. Zverev EN VIVO ONLINE vía ESPN: duelo por los cuartos de final de Roland Garros

Novak Djokovic vs. Alexander Zverev EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO | Sigue el partido por cuartos de final de Roland Garros 2019 este jueves. El duelo está pactado para las 07:30 a.m. en el Court Philippe Chatrier.

Djokovic, número uno mundial y campeón en la tierra batida parisina en 2016, tendrá como adversario al alemán Alexander Zverev, quinto jugador del ránking ATP, que con estos cuartos iguala ya su mejor actuación en un Grand Slam, cuando llegó a esa instancia el año pasado también en Roland Garros.

Djokovic vs. Zverev EN VIVO: a qué hora se juega el partido

Perú 8:30 a.m.

Ecuador 8:30 a.m.

Colombia 8:30 a.m.

México 8:30 a.m.

Bolivia 9:30 a.m.

Paraguay 9:30 a.m.

Chile 9:30 a.m.

Venezuela 9:30 a.m.

Argentina 10:30 a.m.

Uruguay 10:30 a.m.

Brasil 10:30 a.m.

España 3:30 p.m.

Novak Djokovic llega a esta instancia de Roland Garros luego de vencer, de manera cómoda, al alemán Jan-Lennard Struff en sets corridos (6-3, 6-2 y 6-2).

Mientras que Zverev tuvo que sufrir para meterse a los cuartos de final del torneo parisino. El teutón remontó el partido frente al italiano Fabio Fognini y terminó imponiéndose por 3-6, 6-2, 6-2 y 7-6.

En el otro partido de cuartos de final, Dominic Thiem enfrentará a Karen Khachanov. En el 2018, 2018, Thiem fue el verdugo de Zverev y este año el austriaco tendrá como rival en los cuartos al ruso Karen Khachanov (11º), un jugador de potente servicio que derribó en octavos al argentino Juan Martín Del Potro, noveno del mundo.



(AFP)