Set 1 Set 2 Set 3 Buse / Huertas del Pino Vallejo / Vergara

Ignacio Buse y Arklon Huertas del Pino enfrentarán a Daniel Vallejo y Martín Vergara por el partido de dobles de la serie Perú vs. Paraguay por la Copa Davis 2026, este sábado 19 de septiembre. El duelo será decisivo para definir la llave, ya que el equipo peruano se impone por 2-0 y necesita una victoria más para quedarse con la serie. El encuentro se disputará en el Jockey Club del Perú. Conoce el horario, canal TV y dónde ver el partido de tenis en vivo.

¿A qué hora juegan Ignacio Buse / Arklon Huertas del Pino vs. Daniel Vallejo / Martín Vergara por la Copa Davis 2026?

El partido entre Ignacio Buse, Arklon Huertas del Pino y Daniel Vallejo, Martín Vergara está programado para este sábado 19 de septiembre desde las 2:00 p.m. El compromiso se disputará en el Jockey Club del Perú, en Lima, y será el tercer encuentro de la serie entre Perú y Paraguay.

Perú: 2:00 PM

2:00 PM Colombia: 2:00 PM

2:00 PM Ecuador: 2:00 PM

2:00 PM Chile: 3:00 PM

3:00 PM Argentina: 4:00 PM

4:00 PM Paraguay: 4:00 PM

¿Qué canal transmite el partido de Ignacio Buse / Arklon Huertas del Pino vs. Daniel Vallejo / Martín Vergara en Perú?

La transmisión oficial del partido de dobles de la Copa Davis 2026 para el territorio peruano estará a cargo de DSports, disponible en los canales 610 y 1610 HD. El encuentro también podrá seguirse mediante la señal de DGO, plataforma de streaming de la cadena.

¿Dónde ver online, Ignacio Buse / Arklon Huertas del Pino vs. Daniel Vallejo / Martín Vergara en la Copa Davis 2026?

Si prefieres seguir el encuentro desde tu celular, tablet o computadora, podrás ver el Perú vs. Paraguay ONLINE Y EN VIVO a través de DGO. La plataforma permitirá seguir el partido de dobles que puede definir la serie de Copa Davis, luego de que Perú se colocara 2-0 arriba en los dos primeros encuentros individuales.