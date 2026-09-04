En la temporada más destacada de su corta pero brillante carrera profesional, Ignacio Buse ya logró varios hitos históricos: dos títulos ATP, estrenar nuevo y mejor ránking como 30 del mundo y darnos la alegría de volver a poner el nombre del Perú en lo más alto de un torneo de tenis, destrabando varias estadísticas que hace años no se veían. El más reciente: clasificar a la segunda ronda del US Open por primera vez, exactamente un año después de que clasificara a este mismo Grand Slam desde la qualy en el 2025 y en el escenario donde su abuelo –otro ícono del deporte-, Eduardo Buse, también lo hacía en 1958.

El despegue de Nacho no ha sido inesperado –viene dedicando mucho tiempo y trabajo a su progreso-, pero definitivamente fue más pronto de lo que muchos proyectaban, y esto es tremendamente positivo. Parte fundamental de este crecimiento rápido y sostenido es, sin duda, el equipo de profesionales de primera categoría que el ‘Colo’ tiene hoy respaldándolo.

Ignacio dio el gran salto en su formación deportiva profesional en el instituto TEC Carles Ferrer Salat de Barcelona, ciudad donde reside actualmente. Desde que ingresó a esta casa de atletas ha sido guiado por sus mejores técnicos. Así, desde hace un tiempo en su box lo acompañan Juan Lizariturry -tenista profesional español- como su entrenador principal y quien está presente en la mayoría de su calendario; en la preparación específica para el tenis, el argentino Federico Berruezo, coach de alto rendimiento; y como fisioterapeuta lo acompaña Nacho Coll, miembro también del TEC de Barcelona.

Uno de los nombres con más peso en el círculo de Nacho es Gabriel Urpi, extenista también español y hoy dedicado a ser coach del circuito, destacado sobre todo por sus mentorías a íconos del deporte como Arantxa Sánchez-Vicario, Conchita Martínez, Flavia Pennetta, y en la última década Elina Svitolina. Urpi se incorporó al equipo en diciembre y desde entonces ha estado presente en varios torneos. Su experiencia y trayectoria son una suma tremenda para la carrera de Buse, que a pesar de tener poco tiempo trabajando con él, ya va mostrando grandes resultados.

Pablo Arraya, pieza clave en la gira europea de Ignacio este 2026, nos comentó que se sumó a sus acompañantes Juan Albert ‘Pitu’ Viloca, extenista español que llegó al número 47 del mundo. Además, durante los últimos torneos del ‘Colo’ destacó la presencia de Albert Costa, importante referente del tenis español y actualmente director deportivo del TEC.

Ignacio Buse festeja un nuevo título en una temporada inolvidable (Foto: @WSOpen2026)

Y en el camino tenístico de Nacho siempre hubo una persona que se mantiene como constante: su gran mentor en el Perú y capitán de la Selección, Lucho Horna. El extenista peruano estuvo siempre presente desde sus inicios en una cancha y hoy es un soporte emocional importante en su progresión, tanto en Copa Davis como en el circuito ATP.

Fuera del equipo técnico pero en mismo nivel de relevancia se encuentra la familia de Ignacio, pieza fundamental para sentirse constantemente motivado y emocionado. En más de un ocasión el peruano ha comentado lo importante que es para él haber contado, por ejemplo, con el apoyo de su novia española y su familia política en toda esta transición al mudarse a Europa; o de sus padres y su hermano cada vez que pueden acompañarlo en un torneo. Ahora, con el apoyo de cada vez más peruanos que se suman a la fiebre por su talento, Ignacio seguirá trabajando en alcanzar su mejor versión para representarnos tan bien como ya lo viene haciendo.

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