Por María Paula Regalado

En la temporada más destacada de su corta pero brillante carrera profesional, Ignacio Buse ya logró varios hitos históricos: dos títulos ATP, estrenar nuevo y mejor ránking como 30 del mundo y darnos la alegría de volver a poner el nombre del Perú en lo más alto de un torneo de tenis, destrabando varias estadísticas que hace años no se veían. El más reciente: clasificar a la segunda ronda del US Open por primera vez, exactamente un año después de que clasificara a este mismo Grand Slam desde la qualy en el 2025 y en el escenario donde su abuelo –otro ícono del deporte-, Eduardo Buse, también lo hacía en 1958.

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