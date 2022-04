La participación de Novak Djokovic en el ATP World Tour 250 de Belgrado no pudo culminar de la mejor manera, dado que perdió la final frente a Andrey Rublev (1-2). Esta fue el primer duelo directo por un trofeo de ‘Nole’ en la temporada 2022 y, tras quedarse sin posibilidades de celebrar en compañía de su gente en casa, reveló sus sensaciones sobre lo vivido en esta competición.

“Me llevo la parte positiva, de disputar el partido decisivo por el título delante de mi público. Fue desafortunado, porque en el tercer set me quedé sin energía. No pude seguir luchando”, explicó el número uno del ranking ATP, quien cayó con parciales de 2-6; 7-6 y 0-6.

“Felicitaciones para Andrey (ATP: 8), que ha jugado una semana magnífica, es uno de los mejores deportistas del mundo por algo. Pude perder fácilmente en primera ronda. Después de cuatro batallas a tres sets, lo que veo es que estoy cansado, pero a la vez satisfecho de llegar hasta aquí”, agregó ‘Djoker’.

De la misma forma, Novak hizo un análisis positivo de cara a su futuro, en especial con miras al Roland Garros. “Esto me va a servir para continuar con la gira de tierra. No me han gustado las sensaciones al final del segundo set ni en el tercero (cayó por 0-6). Ha sido similar a lo que me ocurrió en Montecarlo”, resaltó ‘Nole’.

“Probablemente el desgaste esté relacionado con la enfermedad que he pasado recientemente, de la cual no voy a entrar en detalles. Por suerte, estas malas impresiones llegaron en el cuarto partido, no en el primero. Las cosas están progresando, lento, pero positivamente. París es el objetivo principal, espero llegar en forma para pelear en los mejores de cinco”, manifestó el tenista serbio.

“Estoy mejorando físicamente, jugando a tres sets. Es preocupante el tener esta sensación en la pista, particularmente, porque no lo he tenido durante muchos años. Siempre me he visto como uno de los jugadores más en forma del circuito, así que no es un problema con mi cuerpo”, sentenció Novak Djokovic.