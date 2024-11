Ver España vs Países Bajos EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido por los cuartos de final de la Copa Davis 2024. La selección española de tenis capitaneada por David Ferrer se presenta ante Países Bajos con Rafael Nadal y Carlos Alcaraz a la cabeza, en busca de las semifinales contra rivales de jerarquía como Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor y Wesley Koolhof. El primer partido de la esperada serie, Rafa Nadal vs. Van de Zandschulp, se jugará hoy martes 19 de noviembre de 2024, en Málaga desde las 17:00 horas de España, que son las 11:00 AM de Perú, Colombia y Ecuador, las 13:00 horas de Argentina y Chile, y las 10:00 AM de México. ¿Dónde ver? Los partidos de España vs Países Bajos por las finales de la Copa Davis 2024 serán transmitidos en Sudamérica por DirecTV Sports, mientras que Vamos es el canal que transmite en España vía Movistar Plus. En México televisa Sky Spors y en Argentina TyC.

