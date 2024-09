A qué hora es la final Jannik Sinner vs Taylor Fritz - US Open 2024

SET 1 SET 2 SET 3 SET 4 SET 5 Jannik Sinner Taylor Fritz

Jannik Sinner vs Taylor Fritz EN VIVO HOY: mira la final de US Open. El partido se juega hoy, domingo 8 de septiembre de 2024, desde la 1:00 de la tarde (hora peruana), en el estadio Arthur Ashe, en Queens, Nueva York,. En el desenlace de un torneo imprevisible, Taylor Fritz tiene el titánico reto de batir al número uno, Jannik Sinner, en su primera final del US Open (Abierto de Estados Unidos) y romper una sequía de 21 años sin campeones de Grand Slam estadounidenses.

